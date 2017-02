Más que un mito

Buenos Aires.- La gran muralla, el film más caro del cine chino (se invirtieron más de 150 millones de dólares), protagonizado por Matt Damon y dirigido por Zhang Yimou (es su primera película en inglés), tendrá su estreno mañana en los cines Village del país, proponiendo una gran variación sobre la historia verídica de una de las siete maravillas del mundo: la Gran Muralla china.

“Es una de las mayores maravillas de la humanidad. Mide más de 21.000 kilómetros. Su construcción llevó 1600 años ¿De qué trataban de defenderse?”, se pregunta William Darin (Damon), un guerrero mercenario, entre imágenes de gran belleza y destrucción, en el tráiler de la cinta. La respuesta le llega y es la menos esperada: protegerse de unas monstruosas criaturas míticas llamadas Tao Tei, que se despiertan cada sesenta años y salen del interior de la Montaña de Jade para atacar y alimentarse de carne humana. De esta forma, el mercenario se unirá a un ejército de elite para combatir en una batalla que definirá el futuro de la humanidad.

“Logísticamente, fue la cosa más grande que he hecho. El objetivo era una coproducción en la que Oriente se encontraría con el Occidente; así que la mitad del equipo era chino y la otra mitad occidental”, expresó sobre la diversidad cultural que estuvo presente en el set.

No todos fueron halagos, ya que cuando se supo que él sería el héroe, algunos actores chinos se quejaron: “Tenemos que parar el continuo mito de que siempre es el hombre blanco el que salva el mundo”, escribió el intérprete Constance Wu. Sobre esto, Matt señaló: “La controversia quedará en el segundo lugar cuando la gente vea una aventura con monstruos de ciencia ficción y que mi personaje no ha ocupado el lugar de ningún actor chino, y no altera en absoluto la historia”.

“El verdadero propósito de la muralla es mantener alejados a unos monstruos chinos míticos, fuera del norte de China. Cada 70 años, atacan olas y olas de esos monstruos”.Matt Damon. Sobre la trama del film