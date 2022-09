Más de tres meses sin clases en el jardín 56 de Senillosa

Las familias de los alumnos del Jardín de Infantes 56 de Senillosa están desesperadas ya que aún no tienen fecha de reinicio de clases, tras la suspensión desde el 1° de junio por problemas edilicios. Este viernes tuvieron una reunión en Consejo Provincial de Educación (CPE) donde las autoridades se comprometieron a que la empresa constructora retomará los arreglos el lunes, y el próximo viernes habrá una inspección para confirmar la finalización de las obras.

jardin 56 senillosa gentileza

"Seguimos esperando alguna respuesta de parte del CPE. Nadie nos responde, nadie es responsable, nadie hace nada. Los niños y niñas de sala de 5 años que egresan este año no están preparados pedagógicamente para comenzar primer ciclo en la escuela primaria", enfatizó a LMNeuquén Marina Vera, madre de uno de los alumnos.

Agregó que: "Esto es un abandono total de parte de la autoridad provincial la cual debería garantizar la escolarización de nuestras infancias".

La mujer comentó que durante esta semana las autoridades del CPE y de la UPEFE "se pasaron la pelota entre ellos y nadie dio respuestas ni fechas del regreso a clases". Finalmente, este viernes los recibieron en el Consejo.

jardin 56 senillosa gentileza

Vera comentó que en el encuentro, las autoridades se comprometieron a que este lunes 12 la empresa constructora va a reactivar las reparaciones, mientras que el próximo viernes el CPE va a inspeccionar las mismas.

Qué dice Educación

Por su parte, Mario Sáez, director general de Planificación e Infraestructura del ministerio de Gobierno y Educación, explicó a LMN que la obra de esta escuela aún está en garantía, porque hace meses que le solicitaron arreglos que aún no cumplieron. El principal problema que aún no está resuelto es que una de las calderas no funciona. Además deben hacer una revisión general y una limpieza, antes que los niños vuelvan a clase.

"Esta escuela se le fue haciendo el seguimiento y a fines de septiembre, principios de octubre cuando se pudo comenzar a usar el edificio empezaron a aparecer los problemas. El lunes la constructora se comprometió a retomar las obras y luego nosotros iremos a verificar que todo esté en funcionamiento", indicó.