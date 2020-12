Mascardi: crece el temor de vecinos tras el imponente operativo

"Este tipo de operativos dan la pauta de que hay una complejidad de la situación que precede al número de personas que hay en el lugar. Sería bastante fácil, en el transcurso de determinado tiempo, individualizarlos y detenerlos. Sin embargo, me da la impresión de que todos estos procedimientos que hacen generan más conflicto, más tensión, sin ningún resultado positivo, al menos hasta ahora. No hay ningún avance para la cesión del delito, todo lo contrario: le tira más leña al fuego, como pasó hoy -por este miércoles-. Estuvieron tres horas, hicieron todo el operativo este y los que viven en la zona vuelven a quedar en la misma situación, o peor incluso, porque hay cierta efervescencia por parte de esta gente", dijo en diálogo con LM Neuquén Emanuel Barozzi, quien fue testigo del accionar policial, las detonaciones de bombas de estruendo arrojadas por los encapuchados y el humo de las mismas, desde apenas a unos cuatro kilómetros del sector donde se concentraron las fuerzas de seguridad.

"Lo que uno solía hacer, como por ejemplo ir a la costa cerca del muelle -yo caminaba bastante por el faldeo con mi pareja y mi hijo-, no lo hacemos más. Cuando sabemos que hay situaciones como estas, tratamos de no transitar por la ruta. Uno tiene que reprogramar sus horarios o lo que tiene que hacer para no exponerse a situaciones en las que te pueden apedrear, como hemos visto que pasa. Por ahí paran a alguien en la ruta, preguntan de dónde sos y si les decís que sos de acá, te empiezan a amedrentar", agregó en alusión a las situaciones que viven a diario los lugareños por el accionar del grupo que realiza las tomas desde 2017.