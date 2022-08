Sobre la segmentación de tarifas, explicó que “si ahorramos agua y energía y ordenamos el sistema de distribución de subsidios, protegiendo la tarifa social, el Estado se ahorrará $500.000 millones al año”.

Massa confirmó que 4 millones de hogares empezarán a pagar la tarifa plena desde el próximo bimestre por estar en el segmento alto de ingresos o no haber solicitado mantener los subsidios. De los otros 9 millones de hogares que completaron el formulario, quienes superen un tope de 400 kWh mensual de consumo eléctrico deberán pagar la tarifa plena a partir de ese límite. El ministro aclaró que “la segmentación y el tope de subsidio tendrá un criterio federal con comprensión climática. La entrada en vigencia será por sector y zona”.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1556045062336684032 En el día de ayer nos reunimos con bancos e inversores institucionales, porque queremos trabajar junto a ellos y ordenar la curva de vencimientos

Para que así, podamos tener un mejor orden de las finanzas y del Tesoro.https://t.co/VQhTJubxAX pic.twitter.com/oYHgq3JiZO — Sergio Massa (@SergioMassa) August 6, 2022

Las medidas anunciadas por Massa despertaron reacciones entre bancos de inversión y analistas de Wall Street, que salieron a criticar los anuncios. Para el banco estadounidense JP Morgan, “las medidas económicas se quedaron cortas en un plan de estabilización" y “carecen del aliento y la consistencia necesarios que exigen los retos actuales”. Según dijo, “la coalición política del gobierno se ha caracterizado por decisiones tardías y un estilo de ensayo y error, algo que dificulta un compromiso creíble a primera vista”.

En la misma dirección, el banco de inversión Goldman Sachs aseguró que las medidas son "decepcionantes" y "no constituyen un plan global y coherente para reequilibrar la economía". Según dijo, "Argentina necesita (…) establecer una senda creíble hacia la consolidación fiscal estructural y un tipo de cambio que se permita reflejar los fundamentos macroeconómicos, lo que requeriría una audaz reducción de la represión/control financiero".

Y para el banco brasileño BTG "el juego de Massa tiene un montón de promesas razonables, pero no tiene carne para sostenerlas". “(Massa) pareció reconocer la fragilidad del contexto, pero sus anuncios no tuvieron sustancia: el objetivo de déficit del 2,5% no tiene medidas que lo respalden, y el congelamiento de la financiación del BCRA no tiene fuentes alternativas de financiamiento", concluyó.