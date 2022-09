Massa llega a Houston con Neuquén en su portafolio

La Alianza Juntos por el Cambio, integrada por sectores afines a ex presidente, Mauricio Macri y al actual Jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; avanza en sus definiciones y se encamina hacia una lista de consenso. La nómina estaría integrada por el actual Diputado Nacional, por la UCR, y empresario neuquino, Pablo Cervi y en la formula sería acompañado por una mujer, cuyo nombre hasta el momento no ha trascendido.

¿Una Vice del MPN para Cervi?

Se dice que Cervi tendría en mente a una profesional de mucha aceptación en el sector independiente y con impronta emepenista. El empresario es el más entusiasta y anima a sus colaboradores para avanzar en el cierre de la composición de la lista de candidatos a diputados provinciales.

“Pablo entiende que hay un sector del PRO que le posterga las decisiones porque especulan con la aparición de Rolando Figueroa por afuera del MPN. Hay elementos que juegan a dos puntas y él cree que es el momento de las definiciones para comenzar con el trabajo en toda la provincia”, indicó una de las colaboradoras directas del legislador nacional.

pablo cervi anuncio candidatura gobernador Sebastián Fariña Petersen

Cervi, cuenta con la venia de Larreta y ya se mueve como el candidato de Juntos por el Cambio, comentó a este cronista un dirigente radical que operó su candidatura en las más altas esferas del gobierno porteño y del Comité Nacional de la UCR.

En el PJ y en el espacio que lidera Ramón Rioseco no han surgido grandes novedades. El intento de homicidio sobre Cristina Fernández de Kirchner los llevó a distraer la estrategia y poner todas sus fuerzas en la convocatoria a marchar en repudio al hecho acaecido la noche del jueves último. Si bien hay al estar por la perdida de tiempo, como buenos peronistas se ajustan a las ordenes impartidas y están a la espera de una nueva señal de largada.

Azules, petroleros y el reparto de cargos

En el MPN se consolida la posibilidad de acuerdo entre el sector oficialista que representa la Lista Azul y la Agrupación Azul y Blanca que regentean los petroleros, Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci. Ya se habla de conversaciones y negociaciones en donde la dupla petrolera desembarcaría en el armado de las listas de candidatos con hombres y mujeres de su sector.

También se da como concretada la intervención de los azules y blancos en la composición del gabinete provincial que acompañaría a Marcos Koopmann, en el caso que este resultara electo gobernador de la provincia.

Quizás el tema que mayor interrogante genera es la designación de la persona que acompañará a Koopmann en la fórmula. Aquí hay muchos intereses en juego y las versiones son de todo tipo respondiendo a los intereses de cada uno de los sectores que pugnan por dicha designación.

acto mpn azul villa el chocon - koopmann

“Será Marcos (Koopmann) quien designe a su compañero o compañera de fórmula”, coincidieron en indicar integrantes del circulo áulico del intendente de Neuquén, Mariano Gaido y del máximo referente de la Lista Azul, Jorge Sapag.

Las ultimas semanas retomo nuevos bríos la posibilidad de que la ex vicegobernadora, Ana Pechen, sea la elegida por el actual vicegobernador. La balanza se habría inclinado en su favor a pesar de haber tenido una fuerte resistencia del núcleo duro que participa en el sector azul que responde al actual gobernador, Omar Gutiérrez.

Rolando, Sergio y Mauricio

Con respecto al diputado nacional, Rolando Figueroa, se sabe que ha cerrado toda posibilidad de diálogo con Guillermo Pereyra. “Rolo confió en la palabra y compromiso, pero evidentemente otros intereses han primado en las decisiones que se tomaron en los últimos días”, señaló a este cronista uno de los profesionales que asiste a Figueroa desde el Congreso Nacional.

De las expresiones del asistente del legislador nacional se desprende que el ex intendente de Chos Malal está en el armado de “su” estructura para ir por la gobernación de la provincia.

Preocupa al sector azul que Figueroa finalmente vaya por afuera del MPN. Lo cierto es que a la luz de los hechos y del distanciamiento que la sociedad va tomando de la dirigencia política, los próximos comicios nacional y en Neuquén serán reñidos.

A nadie le sobra nada y todos deberán sumar los votos uno por uno. Quizás allí es en donde radique la importancia de la decisión que adopte Figueroa con respecto a su futura candidatura a gobernador.

Si bien los azules, desde sus esferas mas altas, relativizan el impacto negativo en el caso de que Figueroa decida emigrar; otros ven con preocupación que Koopmann no tenga enfrente un rival de fuste para poder transitar la interna abierta y llegar a las elecciones provinciales con los kilates propios de un “gran vencedor”. Al parecer esa foto está muy lejana.

Rolo Figueroa.jpg

“Rolo, es un dirigente del MPN y pretende elecciones internas transparentes, para lo cual las autoridades partidarias, deben aprobar los 20 puntos que presentó en mayo pasado y nunca respondieron”, comentó el relator de Figueroa.

Teniendo en cuenta las declaraciones publicas que hiciera el presidente de la Convención del MPN, Sandro Badilla, rechazando los términos de las condicione planteadas por Figueroa, la ruptura en el MPN es inminente. Solo resta saber como cuando y con quienes el dirigente norteño irá por la gobernación de la provincia.

Se sabe que cuenta con el respaldo de un pool de empresarios que acompaña al ministro de Economía, Sergio Massa, y que también tendría el guiño de un sector ligado al macrismo; lo que solo él sabe es de que manera intentará convertirse en el próximo gobernador de la provincia.

Los malayos, YPF y el gas neuquino

En medio de un país conmocionado por el intento de homicidio sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Neuquén consolida su rol de jugador principalísimo de la economía nacional, en el corto, mediano y largo plazo.

No cede ni se distrae de la estrategia que se ha trazado para los próximos 10 años y así convertirse en principal exportador de gas a los países de Europa y Asia. La firma del Acta de Entendimiento entre YPF y la petrolera malaya PETRONAS, a través del cual se comprometen a trabajar en el desarrollo y ejecución de un proyecto para instalar una Planta de Licuefacción (GNL) en el Puerto de Bahía Blanca, fue la novedad destacada de la semana. Se trata de un acuerdo que estima una inversión de 10 mil millones de dólares para los próximos seis años. El proyecto contempla la construcción de la planta, el tendido de gasoductos y toda la infraestructura necesaria para poner al gas de Vaca Muerta en puerto.

https://twitter.com/YPFoficial/status/1565404366798032896 Además, permitirá liberar todo el potencial de Vaca Muerta, generando un enorme impacto positivo en la economía argentina, creando miles de empleos, multiplicando la actividad económica y desarrollando un nuevo negocio para la exportación. #ArgentinaGNL pic.twitter.com/sv5V46HFSl — ypfoficial (@YPFoficial) September 1, 2022

YPF y PETRONAS son socias desde el año 2014 en el desarrollo y explotación del área Amarga Chica en Vaca Muerta. El anuncio del jueves ultimo ubica a la sociedad de ambas empresas en un lugar privilegiado en la carrera que se ha iniciado por hacerse, a futuro, de la extracción del mayor caudal de gas neuquino.

Si bien el anuncio fue realizado en Buenos Aires, en Neuquén muchas miradas se fijaron sobre la actuación del ex gobernador Jorge Sapag y el ministro de Economía, Sergio Massa. Una fuente allegada al asesor ad honorem dijo que “PETRONAS llegó a nuestro país de la mano del plan de inversiones que el gobierno neuquino llevo adelante entre el 2007 y 2015, pero el anuncio de la Planta de GLP es una gestión exitosa del presidente de YPF, Pablo González y del CEO, Pablo Iuliano”. No obstante, en el búnker del ex mandatario neuquino durante los días previos se respiraba cierta algarabía. Sapag, estaba al tanto de lo que sucedería de un momento a otro en Buenos Aires.

Según indican desde el entorno del ex gobernador neuquino, durante la semana habrá otras buenas nuevas que llegarán desde Norteamérica. El 9 de setiembre, el ministro de Economía Sergio Massa, estará arribando a Houston acompañado por una comitiva de empresarios, gobernadores y ministros de provincias. En representación de Neuquén estará el ministro de Energía, Alejandro Monteiro, un “viejo conocido” del empresariado que opera desde la capital internacional de la energía.

Un día en Houston

Massa y Monteiro serán los protagonistas de una agenda de reuniones muy importantes para Vaca Muerta y el futuro del país. El “tigrense” llegará a la mesa de los CEOs de Chevron, Exxon y Total, con el detalle del acuerdo que la petrolera YPF firmará con los malayos de PETRONAS. Esa es la “carta brava” que Massa tirará sobre las narices del empresariado norteamericano para ver cuanto más tienen, en la carrera que se abrió entre los jugadores de Vaca Muerta, para hacerse de la mayor porción de gas que la formación geológica neuquina guarda en sus entrañas.

Como ya lo dijéramos en otras oportunidades en esta columna, desde la confluencia del ministro Massa, Sapag y los empresarios y CEOs de las compañías que operan en Vaca Muerta, durante la ultima Oil and Gas Patagonia, desarrollada en Neuquén, nada de lo que ocurre es casual.

Según los ruralistas, Massa tiene proyectado candidatearse para 2027.

Son movimientos concretos de una estrategia que también involucra al embajador norteamericano Marc Stanley y que a partir de ese interés también ha despertado la inquietud de otros jugadores importantes del sector energético internacional, como es el caso de la malaya PETRONAS.

Stanley sigue atento los movimientos en Vaca Muerta y junto a Sapag serán espectadores privilegiados, que en la distancia estarán atentos a las gestiones que comenzaron durante las jornadas de reuniones en el Hotel Hilton de Neuquén y que el próximo viernes se verán coronadas en Houston, la nodriza de Vaca Muerta.

Uno de los informes que Massa lleva consigo habla en detalle del impacto que producirá la planta de GLP que YPF y PETRONAS levantarán en uno de los muelles del puerto bahiense.

“Una vez, en plena producción y con los cupos de exportación al 100 por ciento, el gas de Vaca Muerta que se exporte a través de la planta de Puerto Bahía Blanca triplicará el nivel de dólares que el campo hubiera liquidado por exportaciones en sus mejores temporadas”, comentó a este cronista uno de los economistas sénior neuquino que opera para el tigrense.

Vaca Muerta

Si el acuerdo de inversión por 10 mil millones de dólares que anunciaron YPF-PETRONAS impactó en el mundo petrolero, imagínense el ruido que genera la posibilidad de que el campo sea relegado por el gas neuquino como principal comodity exportado por la Argentina.

Massa, y por primera vez un gobierno peronista, tiene en sus manos la posibilidad de terminar con la dependencia que la economía nacional tiene con respecto a la liquidación de los dólares que el campo inyecta cada año, de acuerdo a su conveniencia, los tiempos y momentos económicos que atraviese el país. El modelo, también de alguna manera está viendo la luz a partir de la reconversión económica surgida en otros países con el florecimiento de la extracción del petróleo y gas como alternativas económicas. Estados Unidos y lo realizado desde Texas es uno de los ejemplos que Nación ha tomado en cuenta a instancias de Massa y el asesor neuquino, Jorge Sapag.

Chile y la salida al Pacifico

Vaca Muerta también estará en el centro de la escena del XXXVIII Reunión Comité Integración Los Lagos que se realizará en la Región de Ñuble. Será el 8 y 9 de setiembre y la comitiva neuquina estará presidida por el gobernador, Omar Gutiérrez.

La misión neuquina estará integrada por funcionarios provinciales y de municipios cordilleranos además de empresarios y comerciantes. Trataran temas relacionados con infraestructura, turismo, transporte, recursos naturales, educación, cultura, ciencia, tecnología y universidades.

p10-las-ovejas-paso-nuble.jpg

Vaca Muerta y la salida del gas y petróleo hacia los países asiáticos a través de los puertos chilenos serán uno de los temas de mayor relevancia que se tratarán durante el encuentro argentino-chileno.

Novedades de una semana activa que a nivel internacional tendrá a Neuquén como eje imprescindible del futuro desarrollo argentino.