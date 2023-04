Masters 1000 de Montecarlo: Schwartzman explicó su abandono ante Sinner

En el primer set del juego no hubieron dudas. El italiano, séptimo cabeza de serie del campeonato monegasco, quebró en tres oportunidades y se terminó llevando el primer parcial en tan solo 22 minutos.

A lo largo del partido, el argentino había pedido atención médica en reiteradas oportunidades debido a una molestia muscular en su hombro izquierdo y algunos ligeros dolores de espalda. El número 37 del ranking ATP intentó mantenerse en cancha, pero los dolores no se lo permitieron y se retiró del campo a 42 minutos de haber comenzado el encuentro. Ahora, el Peque deberá aguardar para conocer la gravedad de su lesión.

"Lamentablemente tuve que retirarme hoy. Venía desde ayer con problemas en mi brazo izquierdo, que vienen desde la espalda/cervical. Hoy no me dejaron competir como la ocasión lo necesitaba. Por suerte no sería nada grave y con unos días estaría bien para jugar nuevamente", explicó en una historia de Instagram.

peque.png Diego Schwartzman se retiró del duelo ante Jannik Sinner por una molestia muscular en su hombro izquierdo.

En la temporada pasada, Schwartzman alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, por lo que esta derrota en segunda ronda le significará caer varios puestos en la clasificación mundial: pasará del puesto 37 al 48.

Con la derrota de Diego, el único argentino que queda en carrera en el torneo es Francisco Cerúndolo, que este mismo miércoles se estará enfrentando ante el italiano Matteo Berrettini por un lugar en la tercera ronda. El pasado lunes obtuvo una gran victoria por 6-3 y 6-4 ante el británico Cameron Norrie, número 14 del ranking.