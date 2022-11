Matías Camisani recordó su pasado con Diego Maradona

Entrevistado en LPA, el programa conducido por Florencia Peña, el modelo y ex de Dolores Barreiro recordó una icónica frase que Diego Maradona dijo sobre su persona: “A Matías Camisani le comería la boca”.

El día que Maradona le tiró los galgos a Matías Camisani.mp4 Fuente: América TV

“Hay un libro con frases del Diego y en una de ellas le dice a Matías Camisani que le comería la boca. Esto es de los años 90”, rememoró Matías. “¿Lo conociste al Diego?, ¿te comió la boca?”, preguntó divertida Flor Peña. “Lo conocí, pero no, no me lo dijo en el momento, la verdad”, admitió.

“¿Te hubieras dejado comer la boca por el Diego? es una buena anécdota”, insistió la conductora. “No sé, yo lo amo, lo amo mucho a Diego, pero no sé”, respondió el ex de Dolores Barreiro.

Hace poco, en otra entrevista, Matías Camisani había contado cómo había podido, no solo conocer a Diego Maradona, sino también hasta jugar a la pelota con él.

“Dolores trabajaba para El Rayo (el recordado programa de TV emblema de los 90) y desde hacía un tiempo estaban atrás del Diego para hacerle una nota. Un día estaba en la cama con fiebre, era invierno, Dolores me llamó y me dijo: ‘Le vamos a hacer la nota al Diego y dice que te vengas a jugar al fútbol’”, relató Matías.

“Estaba con Coppola, Lalo, toda la banda… obvio que salté de la cama y a la media hora estaba chupando frío en Coconor. Vino el Diego, me tiró una pechera y me dijo: ‘Mati juega para mí’. Y me volví loco. Después vino la nota que dio la vuelta al mundo, y yo estaba ahí, fuera de cámara de costado”, agregó.

“Mis hijos no me creen, me dicen: ‘No, mirá si vas a jugar al fútbol con Maradona’”, admitió Camisani.