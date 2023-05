Matías Contreras y sus ganas de llegar a los Juegos Olímpicos de París

Los argentinos fueron comandados por el sanmartinense Flavio Fantini, quien tomó la decisión de viajar quince días antes del Panamericano. “Haber venido quince días antes de la competencia y ser el primer país en llegar a entrenar se refleja los resultados. Tuvimos dos semanas muy buenas en Brasil que nos sirvieron para llegar de la mejor manera. La adaptación fue muy buena, era un canal no muy difícil, pero sirvieron mucho los entrenamientos ”, contó Matías Contreras a LMN.

El palista de Aluminé comenzó su andar el viernes en la categoría K1 senior, donde se quedó en la tercera colocación. “Estoy conforme con el rendimiento, pero lamentablemente el primer día de competencia no fue como quería, como lo esperaba. Las 2 primeras mangas eran selectivas para nosotros. Ahí no logré conectar conmigo ni sentirme bien y quedé tercero. Eso hizo que no pueda lograr mi clasificación a los Panamericanos en slalom”, contó sobre su rendimiento.