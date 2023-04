Max Verstappen: "No seguiré mucho tiempo" en la Fórmula Uno

Uno de los objetivos de los actuales dueños de la “Máxima” es el de hacer un fin de semana mucho más atractivo para los espectadores y para el evento deportivo, por lo que no quieren que toda la atención se centre en la carrera del domingo y han implementado las carreras sprint en algunos circuitos. Este año, por primera vez, habrá 6 sprints en el año cuando antes habían solo 3 y la inserción de estas carreras más cortas dentro del cronograma semanal es lo que no convence al neerlandés.

Vers.jpg Max Verstappen ganó 2 de 3 carreras en la actual temporada de la F1.

"Aunque cambies el sistema, hacer estas carreras sprint no está en el ADN de la Fórmula 1. Espero que no haya demasiados cambios, sino no estaré por aquí mucho tiempo. No disfruto nada del nuevo formato", aseguró el piloto #1 de Red Bull.