Maxi Ferraro: "Que los neuquinos de JxC no se confundan"

Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la CC-ARI, desembarcó en Neuquén en apoyo a la fórmula de Juntos por el Cambio, conformada por Pablo Cervi y Jorge Taylor. Fue muy crítico de la decisión de los dirigentes del PRO de aliarse con Rolando Figueroa y dijo que, de no presentarse JxC a las elecciones de 16 abril, “hubiese significado una estafa a muchísimos neuquinos que se identifican con este espacio”.

- Lo nuestro es un acompañamiento al equipo de JxC, a Cervi y Taylor, pero también nosotros como partido llevamos como candidata a Valeria Todero en la ciudad. Y lo hacemos porque lo que venimos sosteniendo es que hubiese sido una estafa para la mayoría de los neuquinos no poder haber conformado Juntos por el Cambio, cuando se va a elegir un futuro gobernador, una legislatura y muchos intendentes. Teníamos que expresar en Neuquén los valores y principios que veníamos trabajando a nivel nacional. Por eso nosotros desde la CC-ARI estamos satisfechos, pese que tuvimos que sortear distintas zancadillas que nos pusieron en el camino, pero acompañando a este equipo. Y la semana que viene acompañará Lilita esto. Que los neuquinos no se confundan. Esta fórmula de Cervi y Taylor es la que representan los valores que defendemos a nivel nacional y, en todo caso, quienes están en otro lado tendrán que responder por qué no defienden esto.