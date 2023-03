Maxi de GH estalló contra la producción: "Van a dar un pésimo ejemplo"

Fue así que tomó su teléfono y, en Instagram, compartió un fuerte descargo no solo contra Alfa, sino que arremetió fuerte contra la producción del canal. "Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas a donde a mí me prohibieron estar, y me dejaron solamente salir por Zoom. Consulto para ver cuál era la consecuencia de eso, a ver, digo porque yo cumplo las reglas y él no", dijo el novio de Julieta Díaz.