Máximo Kirchner criticó al presidente y defendió a Cristina: "CFK jamás lo maltrató"

Máximo también defendió a su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Después de la pandemia Cristina empezó a marcar algunas cosas en el terreno de lo económico y el Presidente lo tomó mal. Yo que he estado siempre ahí te puedo decir que Cristina nunca lo maltrató a Alberto, nunca en mi vida. Lo trató entre algodones. Es más dura con Wado (De Pedro), con Mayra (Mendoza), con el Cuervo (Larroque), conmigo, ahí es más picante… Pero a Alberto jamás le gritó”.

Wado de Pedro. Alberto Fernández.

En cuanto al atentado que vivió su madre en 2022, el diputado explicó, “cuando me entero del ataque a Cristina acababa de llegar a la casa de unos amigos. A los 10 minutos me avisan que había ocurrido un episodio que no terminaron de explicarme. Salí volando de regreso, pensando que cuando me llamaron por lo de mi viejo, tampoco me habían dicho demasiado, apenas que se había descompuesto. Cuando llegué al aeropuerto, un trabajador me encara, me dice: ‘Yo lo quería mucho’, y es así que me entero. Ahora, mientras viajaba por la autopista pude recibir más información y ver las imágenes, pero aun así no me caía la ficha. Al día siguiente hubo quien pretendió que yo hablase durante el acto, pero no me fue posible. Soy un ser humano y también tengo que lidiar con las cosas que me pasan”, recordó.

Siguiendo con Cristina, Máximo Kirchner volvió a cuestionar a la Justicia a raíz de la situación judicial que atraviesa su madre, condenada en la causa que investigó la desviación de fondos de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. “Con la Justicia que tenemos, si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos”, aseguró.

“A Cristina le dieron por todos lados, difundieron sus conversaciones con Parrilli, le reventaron la casa, le hicieron papa la salud de la hija, y aun así, va y les gana la elección. Esos tipos no la pueden contar… ¿Ves que el sector privado también es ineficiente? Entonces apelan a su último recurso: antes sacaban tanquecitos y ahora sacan juececitos y te dicen hasta acá llegaste”, agregó.

Cristina Kirchner. Alberto Fernández.

Según el diputado nacional, Alberto Fernández tiene la “responsabilidad” de interceder para modificar esto. “Quien tiene un rol fundamental en este asunto, que no puede esquivar, es Alberto Fernández, Presidente de la Nación y además presidente del Partido Justicialista, más allá de nuestros debates, discusiones y diferencias. La responsabilidad está en sus manos”, sentenció.

Con respecto a las elecciones presidenciales de este año, el líder de La Cámpora volvió a insistir por la constitución de una mesa política: “hemos reclamado, lo ha hecho Sergio Massa pero nunca pasa, nunca ocurre”, sostuvo.