Máximo Kirchner "no sabía hacer la vertical" y Cristina debió intervenir

El periodista Eduardo Feinmann se refirió en su programa de Radio Mitre a una historia que recordó Javier Iguacel, ex ministro de Energía de Mauricio Macri. Se trata de una anécdota relatada en el libro "Sinceramente", publicado en 2019 por la ex presidenta Cristina Kirchner, donde se cuenta que ella debió hablar con un profesor de su hijo, Máximo Kirchner, porque no lo quería aprobar. ¿El motivo? No sabía hacer la vertical.