Máximo vs. Zulemita

Máximo confesó que su propia madre le había dado a entender meses atrás que el contacto con el ex presidente no existía.

“No debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios”, indicó le chico.

“Los custodios de allá tienen orden de no contestarme, ya supongo de quién será esa orden y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame. Esto me da mucha pena porque además mi papá no sabe que esto está pasando. Esto lleva pasando años”, agregó en el mensaje el chico.

Denuncia: Máximo acusó a Zulemita de bloquear todos los medios para que él pueda ver a su padre.

¿Le abre las puertas?

A través de su Twitter, Menem desmintió dicha situación y afirmó que las puertas de su casa “están abiertas” para el joven, pero no así para la ex modelo. El senador calificó de “lamentable” el mensaje de su hijo Máximo y respaldó a Zulemita. “Desmiento totalmente el lamentable mensaje de Máximo Menem de que mi hija @zulemitamenem es responsable de esta situación. Hago responsable a la sra. @CeciliaBoloccoF por no traer a mi hijo hace 2 años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo no para @CeciliaBolocco”, fue el mensaje..