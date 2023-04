Maypi Delgado fue mamá: las fotos del parto en donde estuvo su ex

Para no perderse el nacimiento de India, Ricciardelli viajó especialmente a Mar del Plata ya que vive en Buenos Aires de manera permanente pero tiene alquilado un departamento a dos cuadras del que habita Maypi en la ciudad balnearia, para poder estar cerca de su ex pareja y su hija cada vez que viaja a verlas.

La ex Gran Hermano había anunciado el viernes que le realizarían la cesárea el sábado por la mañana y desde ese momento compartió todos los detalles de la previa del nacimiento de su hija a través de sus historias de Instagram. Así, se la pudo ver partiendo hacia el sanatorio acompañada por Matías con el cochecito para India, bolsos y una valija.

Maypi Delgado fue mamá.jpg Maypi Delgado fue mamá y si ex pareja, Matías Ricciardelli, la acompañó en el parto.

"Siento que es el equipajo como para irnos a Disney... Unos nervios tenemos", escribió sobre una de las postales que compartió. Luego contó que "hicimos una clase de yoga y relajación antes de entrar a quirófano". Y poco después fue Matías quien anunció a través de su cuenta que India había llegado al mundo al postear una foto de los tres, minutos después del nacimiento.

Más tarde, Maypi compartió la primera imagen de ella con su beba en brazos, ya instaladas en la habitación. "Vivimos el día más importante de nuestras vidas con Matías, al fin conocimos a India... Qué nervios pero se dio muchísimo mejor de lo que me podía imaginar… Hasta se prendió en la teta en ese mismo momento que salió de mi panza", escribió emocionada en su publicación.

Al anunciar su embarazo Maypi contó que soñaba con ser mamá hace ya siete años. "Por distintas razones nunca se dio, me hice miles de estudios, también hice tres tratamientos de fertilidad para poder quedar, y nada...Después de soñarlo tanto, arranqué la búsqueda por el lado de hacer un tratamiento sola, siempre quise ser mamá”, confesó a mediados de octubre.

Maypi Delgado fue mamá.jpg La modelo trasmitió a través de sus historias de Instagram todos los momentos previos al nacimiento de India.

Sin buscarlo, cuando hacía apenas cuatro meses que estaba de novia con Matías, quedó embarazada de India. "No fue buscada, pero sí muy, muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él como yo, creía que yo no podía quedar. Pero India nos eligió a ambos como sus papás, a pesar de que no éramos una pareja consolidada", continuó en el relato de octubre.

Maypi y Matías no estaban en la misma sintonía y eso resquebrajó la pareja. "Lamentablemente nos costó la relación...(quiero aclarar que el papá en ningún momento me dijo de no seguir con el embarazo), pero lo superó y un día ya no era sostenible la relación. Yo la estaba pasando bastante mal y él obvio que también, porque su idea nunca fue hacerme daño”, expresó la modelo.

"Entendí que necesitaba tiempo para darse cuenta y caer en todo esto”, detalló Maypi. “Es muy difícil la decisión de ser padres separados, y tampoco ni él ni yo sabemos si esto va a ser así siempre. Pero hoy es lo mejor. Yo me vine a vivir a Mar del Plata porque es donde tengo mi familia, amigas, mi gente y mi departamento chiquito que alquilo, pero vamos a estar bien”.

Aunque la pareja no funcionó y la paternidad no estaba en los planes de Matías, nunca se alejó de Maypi y de su futura hija, Estuvo presente en el embarazo, la acompañó en el quirófano y no se movió de al lado de ellas en la clínica. El tiempo dirá si la felicidad por la llegada de la beba logra recomponer la relación o si, por el contrario, siguen criando juntos a India pero separados como pareja.

Maypi Delgado fue mamá.jpg El momento exacto en que Maypi conoció a su beba India.

Maypi Delgado fue mamá.jpg Maypi y Matías se separaron apenas un mes después de anunciar el embarazo, pero se llevan bien como papás de India,