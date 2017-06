Maypi Delgado: "No soy una comehombres"

La morocha que actualmente derrite la pantalla de América con sus apariciones en Polémica en el bar (junto a Ailén Bechara) declaró que pese a la fama que la persigue, jamás fue una “comehombres”. “La gente tiene un estereotipo de una medio extraño y la verdad que no es así. Jamás, ni en mi mejor momento, fui una comehombres. Siempre fui recontra noviera, al contrario”, lanzó en una entrevista con Teleshow, y agregó que no piensa en cambiar ese perfil: “Hay más levante después de hacerte conocida, pero la verdad no es algo que me interese”.