A partir de su historia de vida, la joven de 26 años que creció en una villa de Bahía Blanca graficó con palabras la realidad que viven millones de personas y dijo: "Ser pobre es acostarte a dormir y soñar que comés"

"Yo no tenía nada de lo que tenían todos los demás, me invitaban a la casa y me daba cuenta que comían una comida al mediodía y otra a la noche, algo que para mí jamás hubiera soñado. Entonces nos acostábamos temprano, a las 6 de la tarde, antes que nos agarrara el hambre de la cena, porque si estábamos despiertos no había nada para resolver ese tema", relató.

La joven contó que se crió en un rancho muy pobre ubicado "atrás de una iglesia y arriba de un gasoducto" cuyo baño estaba afuera y consistía de "dos chapas con un inodoro".

"El baño afuera, en invierno, queda muy lejos, y si sos chico, da miedo, entonces es como vivir sin baño", dijo.