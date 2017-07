"Me avergÃ¼enza mi separaciÃ³n"

Buenos Aires.- En su paso por Buenos Aires, Cristian Castro habló de su divorcio de Carol Victoria Urbán, con quien estuvo casado menos de un mes. “Estoy consternado. No es un chiste. Está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio y por el amor, y de pronto no sale”, dijo el cantante. “No nos conocemos bien. No nos dimos tiempo. Me avergüenza”, agregó la estrella pop que se encuentra en el país para grabar unos discos y hacer presentaciones en homenaje a Sandro.