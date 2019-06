En La Pampa no tardó en calzarse la cinta de capitán, completar la mayoría de los partidos y volver al ruedo.

El receso en el invierno del 2018 lo encontró en Neuquén, donde construye su propia familia (ya tiene dos hijos), y Mauro Laspada lo reclutó para su último Roca.

La mala fortuna por la lesiones lo llevó a disputar apenas un par de partidos. Casi olvidado, a disgusto en lo económico, Douglas Haig pensó en él y partió a Pergamino en el último verano por falta de pago. En el Milán del ascenso reencontró su mejor versión.

"Si hay una oferta seria, por supuesto que me gustaría volver. Soy fanático de Cipo”, dijo Lucas Mellado. El 5 está libre en el mercado.

Solo un rumor

Cipo, en su misión de incrementar la base de nombres zonales para adaptarse a los nuevos números del presupuesto, lo tendría en la mira. Pero hasta el momento nadie del Albinegro se comunicó con el 5 que, mientras tanto, entrena en Unión Vecinal (Lifune) y trabaja en una estación de servicio.

“¿Cómo no me va a gustar volver a Cipo si soy fanático? Pero ya tengo 28 años y dos hijos, no pasa solamente por el hincha. Tiene que ser algo importante para mí, para la familia”, expresó.

Con el plus de haber hecho las cosas bien en el último tiempo, Douglas ya lo llamó para lo que viene (lo reconoció). Pero también tiene otras dos propuestas de la categoría que prefiere no develar.

“Voy a seguir jugando. No me quiero apurar porque todo esto recién empieza y sé que en el último tiempo he vuelto a buen nivel, y eso ayuda”, reconoció.