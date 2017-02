Medallas y estrellas: la hora de la valoración

Joaquín Hidalgo

Especial

Hubo un tiempo en que los catadores fueron estrellas de un negocio. Por ejemplo, durante los años noventa, si el norteamericano Robert Parker Jr. destacaba un vino con 93 o 94 puntos, su valoración equivalía a ascender al Olimpo de las ventas: los distribuidores de Connecticut y Ohio pugnaban por conseguirlo y sumarlo a sus carteras, mientras que los sommeliers de Houston, Denver y Las Vegas luchaban por conseguir una cuota para sus cartas de ese vino considerado por el crítico entre lo mejor.

Fue un tiempo en el que los puntajes reinaban. Pero más que los puntajes, los catadores y su prestigio. Antes de ese tiempo, sin embargo, hubo otro en que los concursos mandaban en el negocio. Era la década de 1980 y, que un vino obtuviera medalla de oro en Vinalies -Francia- o el International Wine Challenge -Reino Unido- producía un efecto similar al puntaje sobre el trade: la medalla se sumaba a los brochures de venta, se explicaba que el vino había ganado tal o cual prix y eso bastaba para que el ojo avizor de los importadores, distribuidores y vendedores de los viejos mercados europeos (de Amberes a Londres y de Hamburgo a Copenhague) buscaran la etiqueta tocada por el oro para ofrecerla a sus clientes.

De esos dos mundos, sin embargo, ninguno logra prevalecer con fuerza en la década de los 2000. O, para ser más amplios, en medio de un desplazamiento de los ejes del negocio del vino, comunicar la valoración de una etiqueta requiere hoy otras herramientas en donde esos dos mundos conviven. Sólo que hoy, también, hay un nuevo y viejo jugador en la cancha: el consumidor.

Puntaje y medalla

Es interesante el fenómeno si se lo observa con buena distancia. Técnicamente, lo que sucede hoy es lo que algunos politólogos definen como falta de hegemonía. Es decir: ni los catadores estrella tienen todo el prestigio que supieron tener, porque hay muchos y todos juegan en la misma cancha con herramientas idénticas, lo que licúa el efecto; ni los concursos de vino retuvieron su posición destacada, por un fenómeno similar de acumulación de interesantes concursos menores. De modo que hoy un vino obtiene tantos puntajes y medallas que no se sabe bien cuál es el que vale.

De esos dos mundos, sin embargo, el más parecido a la realidad es el de los concursos bien establecidos. En ellos, un grupo de catadores elige a ciegas lo que se le ofrece como lo mejor y luego, establecido un ranking por puntajes múltiples, eso otorga una medalla de oro a los vinos que se cuelan entre los máximos. Es el caso de Sakura (ver aparte), donde además los catadores son mujeres y eso suma un valor al recorte.

Entre los catadores solitarios, sin embargo, que puntúan de forma personal los vinos, también existe cierto acuerdo ligeramente inflacionario: todos aquellos que estén por arriba de los 95 –y no son muchos vinos– serán la gloria, mientras que hay una marea de vinos de noventa y pocos, muy buenos.

Lo que cuenta en ambos casos es que una etiqueta fue elegida entre muchas por un puñado de expertos que conoce tanto del tema. Pero ahora le toca el turno al bebedor real.

Con herramientas de puntuación sencillas –estrellas en el caso de Google y Amazon–, sumadas a la cantidad de votantes en cada etiqueta, las tecnologías web suponen hoy una redefinición del viejo dilema de los puntajes versus las medallas. Y si bien no acaban con ellos, redefinen su uso.

Mientras que un alto puntaje o una medalla son el puntapié inicial para el recorrido de un vino hacia el éxito, el consumidor hoy puede cruzar de verdad y decir/votar que no le pareció o que sí le pareció gran cosa. No sólo en las plataformas mencionadas, también en sitios especializados, como Vivino, Delectable y Vinómanos. El chiste ahora es que el consumidor valora. Y no es una novedad estrictamente del vino: en AirB&B se valora si el departamento alquilado para las vacaciones cumplía las expectativas; en Tripadvisor, si el baño y la cama estaban a la altura de las circunstancias y del precio; o en Booking, se califican el servicio del hotel o los tragos del bar.

El asunto ahora es que la rueda del prestigio en el vino no gira sólo porque los expertos la hacen girar. Rueda, en rigor, porque los consumidores la sostienen o la desbancan.

Internet: La red contribuyó a modificar los criterios de valoración de los vinos en todo el mundo.

Dos grandes premios en Japón

Hay una nueva vertiente de concursos que suponen un camino interesante en materia de vinos. Sakura, en Japón, es uno de ellos. ¿Qué tiene de especial? Unas 420 profesionales del vino probaron y eligieron lo mejor de 4200 vinos de 37 países el viernes 10. En un destino donde el vino crece y es tomado muy en serio, que Deseado obtuviese medalla de oro y Saurus Extra Brut plata indica una tendencia clara de consumo y una oportunidad para las burbujas patagónicas. Es un índice de que allá hay buen mercado para esos vinos. Ahora la palabra la tiene el consumidor.