Medicamentos por las nubes: los pacientes buscan precios y dejan tratamientos

La escalada inflacionaria que parece no tener freno en la Argentina está afectando seriamente la salud de la población. Mientras el poder adquisitivo de buena parte de la sociedad sigue cayendo, los precios de los medicamentos acompañan las remarcaciones que se registran en los distintos rubros de la economía.

En Neuquén, esta situación se refleja en las farmacias con pacientes que buscan precios y solicitan las alternativas más económicas, a partir del genérico. En muchos casos, esa opción no es suficiente. El desembolso llega a ser tan grande para sus esmerilados bolsillos que, de un conjunto de remedios, terminan comprando solo un par o bien ninguno, poniendo así en riesgo la salud.

"Los pacientes están abandonando tratamientos por una cuestión de costos, eso lo veo en mi práctica profesional. Antes de comprarlos consultan el valor. Muchas personas tienen que tomar varios medicamentos -porque tienen varias enfermedades, algunas crónicas- y terminan eligiendo cuál dejar. Lo hacen por su cuenta, sin consultar y sin saber qué es lo que están dejando. Esto es un problema porque esto no es reemplazar la yerba por café, afecta la salud. Esto va a empezar traer problemas: consultas en las guardias por descompensaciones por algunas enfermedades", advirtió - en diálogo con LMN- Daniel Castro, titular del Colegio Médico de Neuquén.

SFP Daniel Castro, jefe de Urología del Hospital Castro Rendón (2).JPG Daniel Castro, titular del Colegio Médico de Neuquén y jefe de Urología del Hospital Castro Rendón. Sebastian Fariña Petersen

Castro agregó que la discontinuidad de los tratamientos también se ve en los hospitales públicos donde no hay determinados medicamentos para personas sin obra social. "En muchos casos pueden pasar dos o tres semanas sin la pastilla, hasta que la logran conseguirla en otro centro de salud o por algún otro medio. Nos ha pasado de tener que salir a recopilar muestras médicas para que un paciente no corte su tratamiento, hasta que lo pueda conseguir o comprar. Esto no se veía antes. Hoy por hoy, cada muestra médica al paciente le sirve, aunque sea un poquito", comentó.

"Por lo que hablé con el presidente de la Asociación de Clínicas de Neuquén, tengo entendido que varios insumos han superado el 100 por ciento de los valores. Esto es un problema porque no se puede trasladar a los costos de internación que se factura a las obras sociales. No hay forma de compensar. Las prepagas vienen con los aumentos que indican la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero esas subas no acompañan a la inflación. El valor de la prepaga está regido por la Superintendencia, pero el de los insumos están regidos por la ley del mercado y hoy nada tiene precio", planteó con preocupación.

"Es increíble ver cómo la gente pide precios en las farmacias. Ante eso no pasaba tanto", manifestó - en sintonía- Viviana Quesada, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén. "Es lamentable lo que está pasando y nos afecta a todos: a nosotros porque tenemos un gran esfuerzo para contar con un stock suficiente, a las obras sociales y prepagas que brindan la cobertura de los tratamientos y al paciente, que es lo más importante de todo", agregó.

"En las farmacias intentamos tener variedad de marcas, medicamentos de diferentes laboratorios, pero con la misma composición para poder darle una solución a los pacientes. Esto requiere un compromiso y un esfuerzo importante. Hay que tener en cuenta que los pagos a las farmacias de prepagas y obras sociales son siempre en diferido. Estamos hablando de 40 o 60 días, en el mejor de los casos. Eso con el nivel de inflación que tenemos no es un dato menor", subrayó.

Viviana Quesada es la flamante presidenta del colegio Farmacéutico de Neuquén. Viviana Quesada, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén.

"Muchas veces fiando a los clientes, abriendo una cuenta corriente, dándole plazo con tarjeta, le aceptás la obra social. Es muy difícil. Ahora estamos teniendo un tiempo de venta mayor al que teníamos antes por todas estas cuestiones. Antes venían con obra social, facturabas y seguías avanzando. Ahora tenés que ver la forma para que se vaya con la medicación, explicarles que un medicamento no es lo mismo que otro", postuló.

Un acuerdo que algunos laboratorios no cumplen

El pasado martes 19 de julio, el Ministerio de Salud de la Nación y representantes de la industria farmacéutica se comprometieron a mantener una trayectoria predecible de precios y pactaron aumentos máximos de hasta un punto por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) nivel general del mes anterior. Sin embargo, esta semana - y tras una serie de controles- reconocieron que algunos laboratorios han incumplido ese pacto, que finalizará el 18 de noviembre y que toma como base los precios vigentes al 30 de agosto de 2022.

“Es preocupante la aceleración de los precios de los medicamentos. Tanto en internación ambulatoria como de alto costo, tienen un gran impacto en el bolsillo de la población y en el acceso a la salud para todos los ciudadanos como parte imprescindible del bienestar físico y mental”, afirma Mario Koltan, Presidente de Boreal Salud y miembro de CEMPRA (Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina), que a su vez es parte del Observatorio de Medicamentos de la Unión Argentina de Salud.

“Indudablemente por parte de los laboratorios, no podría decir todos, pero sí en general, hay una conducta de posición dominante. Tienden a incumplir los acuerdos con el Estado Nacional de ajustar precios por debajo de los índices de precios al consumidor como se había pactado con el Ministerio de Salud de la Nación. Nada indica que debería ajustarse por encima del mismo. El dólar ajusta hasta el mes de agosto en un 41% y los medicamentos en lo que va del año ya ajustaron por encima del 66%”, advirtió Koltan.

Al respecto, Viviana Quesada, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén, dijo que "solo algunos" laboratorios no respetaron el acuerdo y agregó que, a partir del monitereo, "tuvieron que retrotraer los precios o justificarlos". "Los medicamentos no han superado a la inflación porque está este acuerdo. Sí es verdad que, lo que se vendió con sobreprecio, ya está. Son los laboratorios los que fijan los precios", aclaró.

"Este martes los laboratorios pidieron que los medicamentos aumenten en la misma proporción que el IPC, y no un punto menos. Este pedido está en consideración", contó.