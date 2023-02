Médicos del Hospital Heller denuncian ola de robos y falta de respuestas

Médicos del Hospital Heller ya no saben qué hacer ante los reiterados robos en el estacionamiento del predio e incluso dentro del edificio y exigen respuesta de las autoridades del hospital. Indicaron que dentro no hay seguridad suficiente y que el estacionamiento queda desprotegido ante cada día de paro del personal de seguridad privada contratado.

"Las cámaras supuestamente están; lo que no sabemos es si estaban apagadas o no, si registraron algo. Porque los guardias estaban con medidas de fuerza, entonces no se registraba quién entraba y salía y estaba la barrera levantada", contó la médica a LU5.