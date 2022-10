Mega estafa en la Meseta: "Todos tenemos un muerto en el placard"

En tanto, otras familias damnificadas le pagaron el 50%, y el otro porcentaje restante quedó en manos de la desarrolladora del proyecto urbanístico de la Meseta, Codam. Por eso también fue denunciada. "Se quedaron con la plata y no imputaron los lotes", comentó una de las víctimas y vocera del grupo, Florencia Sagasti, a LMNeuquén.

A su vez denunciaron a Lorena Troncoso, coordinadora del Foro de la Meseta, en tanto advirtieron que "estaba al tanto de las irregularidades que se estaba cometiendo y no hizo nada al respecto".

Los damnificados transitaron el camino de una instancia de mediación penal pero no hubo ningún ofrecimiento. Mientras tanto, la Fiscalía de Delitos Económicos avanza con la investigación y oportunamente llamará a una audiencia de formulación de cargos.

En el ínterin, los damnificados colocaron un pasacalle a modo de denuncia para escrachar a quienes señalan como los principales responsables de haberles robado el sueño de una casa propia. Pero la respuesta al pasacalle redobló la apuesta con amenazas, insultos y expresiones verdaderamente insólitas.

La mujer que lo hace y se identifica es la madre de la secretaria denunciada, quien reside en el barrio 14 de Octubre. Muy enojada expresó al presidente de la comisión vecinal: "Lamento tener que decirte que pongan carteles ensuciando a mi hija. Fue el Pablo Torino, que tenga más huevos. Cada uno tiene un muerto en el placard, y donde lo agarro lo cago a trompadas. Yo hace 40 años que vivo acá y jamás ensucié a nadie. Pendejo de mierda...".

El vecino que colocó el cartel junto con otras personas es uno de los estafados.

"Somos 73 damnificados por la estafa con lotes de las etapas 2,3.4 y 5. Puntualmente, lo que ayer pasó en el barrio 14 de octubre es que se colocó un cartel y la madre de Godoy salió indignada a justificar a su hija", señaló Florencia.

Más allá de la investigación judicial, los damnificados se encuentran expectantes al ofrecimiento que realizó el Concejo Deliberante, por el partido oficialista (MPN), para acceder a una cesión de tierras que serían desarrolladas urbanísticamente.

El drama de los estafados fue evidente cuando en un acto de entrega de parcelas se enteraron de que no estaban registrados en el plan de urbanización, por lo que no tenían un lote designado.

La mayoría de las familias comenzaron a pagar sus lotes en 2018. Hicieron pagos mensuales a la cooperativa 14 de octubre por un monto total que, a valores de hoy, equivale a unos 10 mil dólares. En 2020 terminaron de cancelar el valor total del terreno pero, al momento de la adjudicación, sus carpetas habían desaparecido.

"Fuimos al acto de entrega de nuestro lote, que ya estaba asignado, y no estaban nuestras carpetas, nuestro nombre, no había ningún miembro de la cooperativa y nos tuvimos que ir", recordó Florencia. "Nos reunimos con el Foro de la Meseta y entregamos nuestra documentación a la espera de una respuesta, pero nos dijeron que no va a ser la entrega de nuestro lote; nosotros pagamos un lote y queremos un lote", aseguró.

Algunos de los perjudicados explicaron que ya habían salido sorteados en el plan Procrear, por lo que en muchos casos ya tienen incluso los materiales de construcción comprados y a la espera de poder empezar a construir. Sin embargo, no tienen la tierra donde edificar su casa.