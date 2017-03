Melisa, sólo para el Diez

Melisa Torres, pasista de la comparsa Copacabana, bailó con Diego Maradona, quien quedó enamorado de la morocha que tiene una figura para el infarto. El Diez llegó al país el pasado fin de semana, festejó el carnaval en el Corsódromo Nolo Arias de Corrientes y aprovechó para mostrar sus habilidades en la pista junto a Melisa.

“No esperaba que se acercara Diego. Cuando lo tuve frente a mí, no lo podía creer”, contó Melisa.

El Diez, que viajó a Corrientes por una sola noche, finalmente se quedó tres días. Es que también aprovechó para saludar a familiares que tiene en esas tierras.

Pero lo llamativo y sorpresivo de toda esta historia es que Melisa reveló que ya había realizado un show privado para Diego.

“A mí me contratan para hacer un show privado. En el trayecto me entero que era para Diego Maradona, nos presentaron a él y a la gente que lo rodea. Yo le pedí el teléfono a la gente que me contrató, pero pensé que me iban a dar uno falso”, contó la pasista a Los ángeles de la mañana, y agregó: “Un show de comparsa con músicos y pasistas sale casi 8 mil pesos y dura 40 minutos”.

Luego, la joven de 26 años que eclipsó al ex entrenador del seleccionado nacional contó cómo fue el show: “Fuimos diez chicas y una banda muy conocida de acá y un grupo de batucada. Bailamos y después él agarró el micrófono y dijo unas palabras muy lindas por nuestro carnaval”.

Al ser consultada sobre si Rocío Oliva, la novia de Maradona, estaba en el lugar, confirmó: “No, Rocío no estaba”. Además, aclaró que el evento privado no fue en época de carnaval sino en junio, cuando era invierno.

