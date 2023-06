Melody Luz reveló cuál es el problema de salud que sufre con el embarazo

Melody Luz.mp4 El video que publicó Melody Luz junto a la noticia del problema de salud que atraviesa en su embarazo.

“Última clase con bebé para la formación hermosa de Onheelz", arrancó diciendo en su posteo. Y luego sorprendió revelando el problema de salud que está atravesando en su embarazo: "Quiero contarles a las opinólogas de cuerpos ajenos que me detectaron diabetes gestacional (es normal)".

También aclaró que bailar no le hace daño a Vicenzo, que está pronto a nacer. "Gracias a que no paré de moverme es poco lo que tengo, así que me doy gracias por no quedarme quieta, por seguir mi instinto, por compartir mi sentimiento por la música y por la danza con mi bebé. Me siento más imparable y empoderada que nunca antes! Y amo bailar. Bailando a la reina Cazzu”, destacó Melody con emojis alusivos a su embarazo.

Por otro lado, Melody también sube videos en TikTok. Allí sus palabras fueron más escuetas y directas. "Mi obstetra me dio el ok para seguir bailando así que obstetras de matrícula TikTok abstenerse", escribió la novia de Alex Caniggia, fiel a su estilo frotal a la hora de hablar.