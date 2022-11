Mercedes Lamarca: "No creemos que lo nuevo sea Figueroa"

- Probablemente ese sea el escenario. Después habrá discusiones que se tendrán que dar en el espacio de Ramón. Nosotros tomamos la definición hace un tiempo de que yo fuera como diputada provincial, es la primera vez que estoy en este escenario porque siempre me aboqué a Neuquén capital. Después, cómo termine el resto de los armados es ajeno a nosotros.

- ¿Pero esa lista de legisladores está cerrada sólo a Libres del Sur o puede abrirse a una nómina de consenso?

- Por lo pronto no, es la lista de Libres, podría ser una opción, pero por ahora somos nosotros, con nuestro espacio, apoyando a Ramón Rioseco como candidato a gobernador.

- ¿Por qué Rioseco?

- Nosotros entendemos que hay dos modelos que están en pugna hoy a gobernador, llámese Koopmann, Figueroa o Cervi, que no plantean un modelo distinto al que viene llevando el MPN en los últimos 60 años, que tiene que ver con una concentración total de la riqueza y que ha dejado en Neuquén casi 40 puntos de pobreza, pese al récord de producción hidrocarburífera. Y otro modelo que plantea una modificación de la matriz productiva y una discusión de la renta petrolera. Y ahí nos parece que es Ramón el que encarna este último. Lo otro es más de lo mismo y una continuidad. Ya habíamos tenido otro momento de coincidencia y venimos trabajando con él. No es alguien ajeno a nuestro espacio. Desde el 90 estuvimos juntos en las luchas y resistencias contra los modelos neoliberales y hay un camino recorrido que nos vuelve a hacer confluir. Y representa la discusión que hoy estamos llevando adelante, que es plantear que en una provincia tan rica es una vergüenza que tengamos estos niveles de pobreza.

- ¿Y para la ciudad qué armado electoral plantean?

- Estamos proponiendo a Gladys Aballay, que es una dirigente barrial que ha tenido un crecimiento increíble y que estuvo cerca de la gente en los peores momentos, sobre todo en pandemia, a través de comedores, merenderos y muchísimo trabajo social. Va a ser nuestra candidata a primera concejal y sería una buena opción como intendenta. Y sellaremos acuerdos con quienes nos parezcan que son los mejores representantes en cada una de las localidades.

- ¿Este acuerdo con Rioseco se podría replicar en la capital?

- Hay un panorama abierto pero hoy no estamos acompañando a Juan Peláez como candidato a intendente, que es lo que Rioseco ha manifestado públicamente. Eso no quita que nos parezca bien que varios candidatos apoyen a Ramón a nivel provincial.

Mercedes Lamarca programa.mp4

- ¿Cómo analizás el escenario electoral del 2023?

- El escenario está muy abierto y todavía hay muchos espacios que juegan a las escondidas. Pero no nos preocupa porque nosotros nos concentramos en nuestra estrategia. Es importante salir con tiempo de cara a la sociedad para plantear cuáles van a ser las personas que van a encarnar este proyecto. Hay muchos candidatos que representan lo mismo. No creemos que lo nuevo hoy sea Figueroa. De hecho, es diputado nacional, fue vicegobernador e intendente por el MPN. Y es corresponsable de que en esta provincia estemos en la situación en la que estamos. Y encima está apoyado por el macrismo a nivel nacional. Nosotros, más allá de la campaña, caminamos las calles los 365 días del año, no es nuevo ni recorrer la provincia ni estar en los barrios con la gente. Como también captar lo que está pasando. Y lo que vemos del otro lado es una dirigencia política con un nivel de abstracción y de lejanía muy grande respecto a los problemas de la gente de todos los días. Es importante tener los pies sobre la tierra y poder hablar y ofrecer las soluciones que nos parezcan importantes para la provincia.

- ¿Qué perfil tiene hoy el electorado de Libres del Sur?

- Representamos en una parte a los sectores más vulnerados. Creo que el estar cerca de la gente, con trabajo territorial y barrial, también con las mujeres a lo largo y ancho de la provincia, nos da ese plus de tener una construcción real y concreta. Ese es el lugar donde nos ubicamos y esperamos que eso se traduzca en los electoral. La última elección fue muy buena y estos años fueron de crecimiento del partido, con representantes en toda la provincia.

- ¿Qué aporta para lo local que Jesús Escobar sea candidato a presidente?

- En todos los lugares donde hemos estado en la provincia genera interés y entusiasmo, es un cuadro político para estar en el lugar en que se encuentra. Y representa a los más humildes, además de que es neuquino, en un país tan centralista.