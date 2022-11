Messi: "Es mi última posibilidad de conseguir mi gran sueño"

-"Me siento muy bien. Llego en un un gran momento en lo personal y en lo físico, no tuve ningún problema. Entrené diferenciado por un golpe, por precaución, pero nada raro".

-"Es diferente el momento quizá en que llega este Mundial, otro momento de la temporada, prácticamente no tuvimos tiempo de preparación, pero sabíamos que iba a ser así. Estamos preparados, la atmósfera que se vive antes del primer partido es especial".

-"Siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar. No hice nada especial, me cuidé y trabajé como hice a lo largo de mi carrera. Seguramente es mi último Mundial, mi ultima posibilidad de conseguir el gran sueño que todos tenemos".

-"Este grupo viene creciendo partido a partido, se siente bien. La ansiedad crece".

-"Es algo hermoso que hinchas que no son de Argentina deseen que salgamos campeones en parte por mí. Me pone feliz, soy un agradecido".

-"Este grupo me recuerda mucho al del 2014, un grupo similar, que tenía claro lo que hacía dentro de la cancha, lo que quería. Da mucha confianza a la hora de salir a jugar".

"Soy un agradecido del cariño que recibo siempre en todas partes del mundo. Cada uno hace lo mejor para su selección".

-"No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero me encuentro muy bien, más maduro, intento disfrutar cada momento, lo vivo con mucha intensidad. Como en la Copa América y todo este proceso previo al Mundial. Hoy disfruto más, antes no lo pensaba, disfrutaba de jugar, pero era todo más seguido y pasaban desapercibidas muchísimas cosas importantes que me tocó vivir en mi carrera. La edad te hace ver las cosas de otra manera, disfrutar de pequeños detalles".

-"Lo que me lleva a seguir intentando es la ilusión, las ganas. Siempre hay que volver a intentarlo y no quedarse con las ganas. Afrontarlo, intentarlo y que sea lo que Dios quiera. Es difícil en estos momentos hacerles entender a los chicos que tienen que disfrutar. Me pasó, a la edad de ellos no me daba cuenta, pero no saben si van a volver a disputar otro Mundial y les digo que disfruten la experiencia al máximo".