Messi le respondió a Canelo con un durísimo mensaje

tuit canelo.jpeg

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió el deportista en su cuenta de Twitter.

Luego de la victoria de la Scaloneta, Messi fue consultado por el malentendido y el clima de hostilidad que generaron las publicaciones en Twitter del actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano y fue categórico en su respuesta.

"Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie", expresó Lio.