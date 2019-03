Messi: "Mi hijo me preguntó por qué no me quiere en Argentina"

"Nos terminamos clasificando con mucha suerte a lo último. Después Francia enseguida nos hizo el 2-2, no nos dio tiempo a nada y otra vez volver a empezar y volver de atrás. Del principio venía mala, no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos. Antes de la clasificación también nos costó, llegamos a los empujones, fue complicado durante todo el mundial y antes también", sostuvo.

Messi dijo que tras la eliminación "no tenía ganas de nada". "Era encerrarme y hacer el duelo solo con mi familia e intentar olvidarme lo que había sido el Mundial y lo que había vivido, que me costó mucho", indicó.

"Lo tenía que hacer para seguir, intente aislarme de todo, de alejarme de la Selección. Mirarlo desde otro lado, pasar el tiempo y enfriarme. Nos pegó duro a todos por como venía esta generación, de estar 10 años siendo maltratada, sin valorar lo que habíamos conseguido más allá de no haber lamentado copas. Terminar el ciclo de esta manera fue doloroso", manifstó.

"¿Sampaoli en el Mundial? Escuché a Lucas (Biglia) hace poquito y lo contó. Nos juntamos todos como grupo porque estábamos en una situación límite, nos íbamos. Iba a ser uno de los fracasos más grandes de la historia de la Selección. Nos unimos, nos dijimos las cosas como hacen los grandes grupos. Es algo normal que tiene que pasar también para la mejoría de un grupo", dijo Messi sobre la charla previa el duelo con Nigeria.

"Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?", agregó el capitán argentino.

Messi no se guardó nada y se refirió a las críticas que recibe el equipo: "La generación fue maltratada. No somos de vender humo nosotros. Somos profesionales y la queremos. Si la selección fuese un club de amigos, el Kun sería titular todos los partidos y la mayoría fue suplente. No voy a convertir en realidad las mentiras que se dicen".

El capitán también se refirió a la renovación y señaló que "es momento de crecer y bancar a los chicos. No de matar".

Además, habló de la lesión que sufrió en el último amistoso ante Venezuela, que marcó su regreso luego de Rusia 2018. "La pubalgia es complicada. No se saca de un día para otro. Me encuentro mejor pero no la limpié. Tengo que cuidarme", explicó.

"No sé por qué dicen que soy de River, soy de Newell's desde chiquito. Fui a ver la final de la Copa Libertadores en Madrid como un espectáculo, aproveché para llevarlo a Thiago", concluyó.

