Metió su gatito en una estufa a leña y murió: ¿el acusado quedó preso?

Tras salvarlo de las llamas, lo trasladaron hasta una veterinaria de Centenario, donde el profesional certificó las heridas por quemaduras principalmente en la zona de su cabeza. El gatito no pudo resistir tanto sufrimiento y murió.

No es el único hecho por el cual el imputado resultó condenado. Entre los meses de septiembre y noviembre de 2021, H.M.R., sin la autorización de la comunidad y con la colaboración de terceros, extrajo áridos en varias oportunidades.

Crueldad_animal.jpg

Los delitos que la representante del Ministerio Público Fiscal -Julieta González- le atribuyó son hurto simple y ejercer actos de crueldad hacia los animales, ambos en calidad de autor (artículos 1 y 3 de la Ley 14.346, 162 y 45 del Código Penal).

El acuerdo comprendió también la imposición de 11 meses de prisión de cumplimiento condicional y la obediencia de una serie de reglas de conducta como fijar domicilio, no cometer nuevo delito, no abusar del consumo de alcohol y no consumir estupefacientes, y no ejercer nuevos actos de crueldad animal.

El juez de garantías que estuvo a cargo de la audiencia de este martes, avaló el acuerdo presentado por las partes y, de esta manera, declaró la responsabilidad penal de H.M.R., fijó la condena y las reglas de conducta por el plazo requerido.

En la audiencia, Julieta González contó con la asistencia de la agente Verónica Vázquez.

Otra perspectiva

"Este tipo de casos deberían tener otro resultado", sostuvo Julia Busqueta, abogada y activista por los derechos de los demás animales; integrante de Sin Cadenas y Justicia Animal Antiespecista.

Sin ir más lejos, recordó que por iniciativa de la Procuración General de Río Negro los fiscales tienen la obligación de no impulsar ni avalar el beneficio de la probation (suspensión del juicio a prueba) en actos de crueldad animal contemplados por la Ley Nacional 14326. A tal efecto, se recomienda seguir el camino de un juicio oral y público.

"Acá, en Neuquén, la postura del Ministerio Público Fiscal y la mirada es muy antropocéntrica", consideró Busqueta, en diálogo con LMN.

Por eso advirtió acerca de la necesidad de implementar algunos cambios. En principio, sobre la ley penal de Maltrato Animal, mediante la incorporación de tipos penales y un aumento de las penas. Cabe recordar que las condenas van de 15 días a un año de prisión en suspenso.

Parte de los cambios

"También es necesario que desde los Ministerios Públicos Fiscales y los magistrados evolucionen en la consideración de los demás animales como sujetos de derecho y destinatarios de tutela judicial efectiva", enfatizó la especialista.

Por eso la instrucción de la Procuración General en Río Negro es importante, en tanto Busqueta recordó que posibilitó "buscar justicia Antiespecista para las víctimas y llegar a un debate oral y público como en el caso de Estelita o Byron".

En cuanto a las reglas de conducta que vienen de la mano de una condena en suspenso, la especialista afirmó que "es fundamental que las mismas sean reparadoras; restaurativas y concientizadoras". De lo contrario, agregó, "carecen de sentido cómo lamentablemente ocurrió en los caso de crueldad contra la perra Insi de Junín de los Andes o en este caso de Senillosa".

En efecto, en el caso de Insi, la perrita que atropellaron y luego mataron a golpes en Junín de los Andes, parte de la condena fue que el acusado compense el daño con tareas comunitarias en Zoonosis y alimento.

La denuncia del hecho ocurrido en Senillosa fue realizada mediante la aplicación AmVoz, desarrollada por el gobierno provincial con la colaboración del Ministerio Público Fiscal y el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, que permite realizar las denuncias por maltrato hacia los animales.