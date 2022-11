Metrobus: colectivo arrolló a un motociclista y UTA no quiere usar más esa vía

El joven que transitaba en el rodado menor fue trasladado de urgencia hacia el hospital Heller en una ambulancia del SIEN, donde permanece internado. "Se encuentra estable", agregó el subcomisario consultado por LMN. En tanto, al colectivero se lo sometió a un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

"Esto lo venimos denunciando hace bastante tiempo, con fotos y videos, y no estamos siendo escuchados por nadie. No es la primera vez que un compañero sufre un accidente en el Metrobús. La gente camina, anda en bicicleta; y los autos en hora pico, por no ir atrás de otros vehículos, también se meten en el Metrobús. Ya no sabemos qué hacer", se quejó el secretario adjunto del gremio UTA, Claudio Coronel.

image.png

Sin ir más lejos, el chofer de la unidad involucrada en el accidente ya había pasado por otra situación muy violenta el año pasado, cuando por tocarle bocina a un joven que transitaba a bordo de una skate por el Metrobús, éste se bajó y le pegó con la patineta en la ventanilla del conductor, rompiendo el vidrio. "Casi pierde un ojo aquella vez", recordó Coronel, en diálogo con LMNeuquén.

Anticipó que el lunes mantendrán una asamblea en punta de línea, sobre calle Necochea, para tomar medidas. En principio, Coronel dijo que no van a "usar más el Metrobús hasta que no lo arreglen".

Colectivo arrolló a un motociclista y UTA no quiere usar más esa vía.mp4

Desde el gremio de choferes están solicitando a la Municipalidad que pongan cartelería y buena señalización. También reclamaron controles. "No queremos que un colectivo más tenga un accidente dentro del Metrobús", reiteró.

La medida no será un paro del servicio. No obstante, dijo que retomarán los viejos recorridos que tenían los colectivos antes de comenzar a transitar por el Metrobús.

"Estuvo la mano de Dios en el lugar, si no contábamos con una estrella amarilla", reflexionó Coronel con preocupación, sobre el accidente del motociclista.