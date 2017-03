Aunque su presente sentimental es un misterio, lo que está claro es que la ex de Alejandro Fantino está más diosa que nunca. Lanzoni se encuentra en Cozumel, México, por cuestiones laborales, pero en sus ratos libres aprovecha para tomar sol, bucear, caminar en la playa y, de paso, hacer sesiones de fotos caseras. La rubia sabe que tiene una gran figura y la comparte con sus seguidores. Si está sola o no, eso no importa. ¿Quién necesita un amor con ese cuerpo y el mar de fondo?.