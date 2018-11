"Mi sueño ahora es Tokio 2020"

La campeona visitó la redacción de LM Neuquén (todo un clásico) tras su regreso a la ciudad por un par de horas ya que vive actualmente en Buenos Aires, donde cursa la carrera de Medicina.

La vida de esta joven de 18 años, promesa del handball sobre arena, la disciplina que fue furor en las Olimpíadas de la Juventud, tomó un giro radical. Tanto como los arabescos que dibuja en el aire cuando se eleva para convertir. Un toque de fantasía que tiene la disciplina y que, gracias también a su efectividad en la ejecución, le dieron mérito para ser elegida la mejor pivot del torneo por tercera vez (también fue distinguida tras el oro panamericano de Paraguay y el bronce del Mundial de Mauricio, el año pasado).

“A pesar de que han pasado varias semanas, aún me cuesta caer en lo que logramos”, dijo en su primera vuelta a casa tras la consagración. “Desde un primer momento aspirábamos a llegar al podio. Estábamos muy preparadas para esto”, resaltó, y a la hora de elegir un partido bisagra no dudó. “El de la main round contra Hungría, el campeón del mundo. No pudimos en el Mundial. Pero esta vez le ganamos y eso fue determinante”, resumió.

El logro materializado en la medalla que se cuelga para la foto resume años de trabajo. “Estoy en este proceso desde 2013 cuando empezamos con la disciplina de indoor que, en principio, iba a competir en estos Juegos. Recién en 2015 se cambié a beach y ahí me mantuve en el proceso. Estoy muy feliz porque para mí esta medalla representa una etapa de mi adolescencia que es la más importante. Me marcó como persona, como jugadora. Y lograrla es como un broche de oro para este hermoso proceso”, contó.

Gisella Bonomi

Agradece a los papis

“Mis padres siempre me apoyaron y se los agradezco. El último año me cambiaron de colegio para que yo no esté tan exigida. Fue una decisión difícil porque era el colegio al que fui siempre. Pero valió la pena para cumplir mi sueño. También tengo que agradecer a mis maestros y profesores ”, resaltó. Sobre su futuro dentro del handball indoor dijo: “Desde un primer momento el beach es como que me tocó y de ahora en más creo que voy a mantenerme aquí. El año que viene serán los Juegos Sudamericanos de Rosario y estamos esperando el llamado para empezar a entrenar”, afirmó.

Los sueños se le cumplieron demasiado rápido a Gisella Bonomi y por eso le cuesta asumir que acaba de lograr una medalla olímpica, la máxima aspiración para un deportista. “Y me cuesta un poco pensarlo”, asumió. “Para mí fue todo muy emocionante. Vivir un torneo así, teniendo a nuestras familias en cada partido, fue algo especial. Un sueño único y privilegiado”, resaltó.

No fue fácil entrenar en Neuquén sin canchas, por eso destacó la decisión de Gustavo Millet, “quien nos dio un lugar, una cancha en el IFES (un campus educativo) y lo dejó a disposición de mi entrenador, Julián Huaiquilaf. Con el tiempo fuimos entrenado allí e incluso se hicieron clínicas”, recalcó. Bonomi, además de haber conseguido la medalla y ganado el premio a la mejor pivot, también tuvo el privilegio de haber tomado la palabra en nombre de los deportistas en el cierre. “Fue un honor que el Comité Olímpico Internacional me haya elegido para leer la promesa de los atletas”.

Tras la consagración, sus sueños no se detienen y se proyectan más allá en el tiempo. “El beach handball está planteado que sea exhibición en Tokio 2020. Ese es mi nuevo objetivo”, se ilusionó.

Superaron hasta los prejuicios

No todo fue color de rosa. el uso de la indumentaria de Las Kamikazes generó una insólita polémica en pleno torneo. Mientras la prensa resaltaba el buen andar del equipo, desde las redes se criticó la vestimenta (culotte y top) de las jugadoras, llegando incluso los comentarios a tildar de machista el reglamento porque propiciaba una excesiva exposición de los cuerpos, comparada con la utilizada por el plantel masculino (short). “Nos tomó por sorpresa la polémica que se armó porque nosotros mismas elegimos la ropa. Nos hace sentir mucho más cómodas que usando la bikini. Si nos hubiéramos sentido incómodas la habríamos cambiado. Lo que usamos es reglamentario. La bronca es porque se hablaba de eso en vez de nuestros logros”, se quejó.

“Se nos abrirán puertas"

El beach handball fue una de las disciplinas de mayor atracción de los Juegos, y tanto la medalla de oro de las chicas como el bronce de los varones potenciarán su crecimiento. “Este logro nos abrirá muchísimas puertas”, coincide la goleadora. “Ahora necesitamos un lugar con arena para poder desarrollar la disciplina. Hablé con Luis Sánchez (subsecretario de Deporte de la provincia) y me dijo que se planea hacer cinco canchas. Tenemos muchas esperanzas con el beach y para nosotros sería un golazo. Este deporte en la Patagonia tiene mucha repercusión. No sólo ahora por los Juegos, sino desde que empezó. En verano es furor. Es uno de los deportes más llamativos. Esperemos que llame más la atención y lo podamos desarrollar mucho mejor teniendo canchas”, comentó Bonomi.