Microsoft creó un asistente para detectar amenazas cibernéticas

Por ejemplo, se le puede preguntar ‘cuáles son los problemas de seguridad que está teniendo la empresa’, y Security Copilot entregará un listado con las posibles situaciones que estén afectando la operación, según los datos almacenados de los sistemas internos.

El sistema no solo opera bajo solicitudes, sino que tiene la capacidad de recibir avisos, para realizar análisis a medida que va aprendiendo, mejorando y creando habilidades de respuesta, captando información de todo tipo para no dejar escapar información que pueda ser relevante.

“En un incidente típico, este impulso se traduce en mejoras en la calidad de la detección, la velocidad de respuesta y la capacidad para fortalecer la postura de seguridad”, afirma Microsoft.

El asistente recibe entradas en texto, por lo que se le pueden solicitar resúmenes de vulnerabilidad, pero también apartados más avanzados como alimentar archivos, URL o fragmentos de un código.

Toda esta información queda almacenada para gestión de los encargados, quienes pueden revisar el historial y los datos encontrados por otros, porque el acceso es compartido y se protege gracias a la privacidad de la nube de Azure.

La empresa asegura que esta herramienta no es solo un modelo de lenguaje, sino que es un sistema “que aprende, para permitir que las organizaciones se defiendan Verdaderamente a la velocidad de la máquina”, por ese motivo se puede integrar con otros sistemas de defensa que tiene la compañía y un futuro con los de terceros.

Eso sí, advierten que al generar contenido con inteligencia artificial no está exenta de errores y que no siempre hace todo bien. Pero para garantizar su correcto funcionamiento, Security Copilot solamente generará contenido relacionado con ciberseguridad y no dará respuestas a consultas sobre el clima o recetas recomendadas.