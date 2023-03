Miguel Ángel Rodríguez contó cómo vive con Marcela, su segunda esposa

Miguel Ángel Rodríguez y Marcela Gargano.png Miguel Ángel Rodríguez volvió a apostar al amor de la mano de Marcela Gargano.

Ensamblar las dos familias no fue difícil, aseguró: "Mis hijos viven solos cada uno en su departamento y los hijos de Marcela viven la mitad de la semana con el padre y la otra mitad, con nosotros. Estamos cerca, se pudo armar algo muy lindo y la vamos llevando, con lo que eso significa porque hay que convivir y fácil no es. Cuando uno tiene ganas, se puede”.

Las ganas de convivir y el amor por Marcela hicieron que todo fluya para el actor. La convivencia "no me costó. A mí me gusta estar en pareja. No sirvo para estar solo. Creo que, en general, el ser humano nació para estar acompañado", confesó Rodríguez.

Y agregó que lo ideal de esta situación es que "no anduve buscándolo sino que se me dio. Nos conocimos en una cena, después arrancamos a salir al año siguiente, fue de a poco y cuando no lo buscás, a veces aparece de golpe. Eso es lo más interesante. Te da vida”, dijo, para sintetizar su historia de amor.

Para los sus hijos las cosas también fluyeron. Imanol y Felipe -los hijos de Miguel Ángel con Maribel- y Jerónimo y Juan Cruz -los del primer matrimonio de Marcela- celebran el amor de sus padres y disfrutan de la gran familia ensamblada que armaron. Todos juntos están disfrutando de unas vacaciones en Nueva York, a donde viajaron cuando el actor terminó su temporada de verano en Carlos Paz, donde protagonizaba la obra El Hostel de los Famosos.