Militta Bora habló sobre la internación de Chano: "Es una gran estrategia de marketing "

Militta Bora le brindó una nota a A la tarde (América) y dejó duras declaraciones contra su ex pareja, Chano Moreno Charpentier, quien se encuentra internado desde hace ya varios días. La cantante neuquina aseguró que el músico saca provecho de su internación para promocionar sus próximos shows.

“Todas las personas que estuvimos cerca de este personaje siempre tuvimos la intención de ayudarlo. Todos habremos sido víctimas de alguna forma u otra. No me interesa la vida de esta persona (por Chano), yo me ocupo de mis cosas y lo que es pertinente a la Justicia, la Justicia”, comenzó diciendo tajante Militta.

El cronista del ciclo de Karina Mazzocco intervino y le preguntó: “¿No te dejó un buen recuerdo?”. “¿Es una tomada de pelo, no?”, le preguntó ella, y él le contestó: “Te lo pregunto en serio porque hay gente que lo idolatra a Chano en esta situación”. “Es una gran estrategia de marketing que manejó durante toda su carrera. Seguramente, ahora va a anunciar un show como una reinvención, y me parece genial si es la forma que el tiene como resurgir, está perfecto. No me sorprende esto”, dijo la artista de manera contundente.