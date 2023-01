Millonario robo a un taller mecánico de Centenario

"Esto fue el viernes, a la 1.38 de la madrugada. Así lo comprobamos porque tuvimos que hacer nuestra propia investigación", confió Valeria, la dueña de la empresa ubicada en la zona de Parque Industrial de centenario. Es que, a ala fecha no ha tenido novedades respecto a la investigación policial que se inició con la denuncia que radicaron por el millonario robo.

El robo fue detectado por los dueños cuando arribaron el viernes a las 8 como todos los días a trabajar. El panorama adentro fue desolador. "No encontramos nada", sentenció al ser consultado sobre cómo estaba el lugar y agregó: "Cuando ingresamos al predio no estaba la camioneta. Se veía que estaba todo vacío. Lo único que dejaron es el elevador, porque está fijo al piso".

Valeria detalló que la camioneta, una Toyota Hilux dominio EJQ275, pertenece a la empresa y fue el vehículo que los delincuentes usaron para cargar todo el botín, el cual supera ampliamente los 4 millones sin contar el costo de la camioneta. "Nos llevaron más de 450 herramientas de mano, muchas de marca Stanley y Bahco, y un generador electrógeno que ese solo está arriba de un millón de pesos", detalló y agregó que también se llevaron los registros de los DVR de las cámaras de seguridad, por lo que no quedaron captados.

Al lugar acudió personal de Comisaría Quinta, que relevó el lugar, trabajó sobre la escena y entrevistó a los dueños. Luego, estos se dirigieron a la unidad policial donde radicaron la denuncia formal y se dio inicio a una investigación por el delito de robo.

A la fecha no han tenido novedades sobre cómo está la causa y todo lo que pudieron averiguar fue por cuenta propia. "Tuvimos que hacer de investigadores nosotros, incluso fuimos a recorrer por la meseta a ver si encontrábamos la camioneta", expresó la propietaria.

Ante esta situación, confió que consultaron con las empresas aledañas y así, pudieron constatar que la Hilux abandonó el predio a la 1:38 del viernes rumbo hacia el basural y cómo los registros de sus cámaras se cortaron cerca de la medianoche, Valeria calculó que los ladrones estuvieron casi una hora y media dentro del predio "con total impunidad".

"No fueron ladrones inexpertos, esto fue planificado", sostuvo y resaltó: "Cinco minutos antes pasó el móvil. Lo tienen estudiado que no vuelve en un rato largo". "Por suerte", indicó, "no tocaron los autos de los clientes".

Por otro lado, la dueña del taller arremetió contra el Municipio porque esa zona carece de iluminación, salvo por la de las empresas. "La idea es visibilizar que el Parque Industrial sufre robos a diario, que no hay iluminación y que estamos solos acá", expresó y pidió que la investigación avance para que aparezcan las herramientas y la camioneta sustraída.