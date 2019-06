MillonarioTelefe: una mujer trans usará su premio para casarse y terminar su proceso de feminización

"Soy una chica trans. Empecé mi transición hace dos meses. Ahora sé que siempre me sentí una mujer", sentenció la sonidista de 53 años, antes de recordar que desde chica se vestía con la ropa de su mamá y se maquillaba a escondidas.

"Mandatos paternos, mandatos sociales, todo eso quedó sepultado", sentenció antes de relatar cómo fue su vida antes de comprometerse con la identidad autopercibida.

"Me casé, tuve dos hijos. Estuve 17 años casado con mi ex mujer, la madre de los chicos y a los 42 decidí probar con un hombre y me di cuenta que era eso lo que yo quería y ahí empezó una nueva vida", indicó.

"Intentamos continuar un poco con mi ex mujer, no funcionó. Se lo planteé, de hecho empezamos hacer encuentros swinger, pero bisexuales. Ella se enamoró de una persona que tuvimos en uno de esos encuentros y ahí comenzamos el divorcio. A partir de ese momento me dedique a ser quien yo sentía que era", manifestó.

"Mi marido (por su actual pareja) ya me trata en femenino ya hace años pero hace dos meses tomé la decisión de mostrarme al mundo quien soy en realidad", dijo y minutos después contó que el cambio también impactó a nivel profesional dado que hace tres años decidió apostar a una empresa de sonido para shows, luego de trabajar durante 32 años en sistemas.

Tras asegurarse 20 mil pesos, Marian aclaró que no está casada con Matías, su pareja, que estaba en la tribuna alentándola junto a sus hijos. "No estamos casados. Es una asignatura pendiente que tengo porque la culpa es mía porque por un error mi divorcio no se inscribió en le registro civil".

Fue ahí cuando Del Moro le dio la palabra a Matías y Marian contó como surgió su historia de amor que comenzó hace más 7 años. "Nos conocimos por internet en una de esa páginas de levante. él tenía 23 años y yo dije '¿qué voy a hablar con un chico de 23 años?'. La primera vez que nos encontramos fue ne la plaza de Flores y estuvimos tres horas y media charlando. Y acá estamos", remató Marian.

Mientras iba avanzando en el juego, Del Moro también entrevistó a Francisco, el hijo de la participante. "¿Te ha costado tener un padre con la vida que tuvo ella?", indagó el conductor. "Tuvo cargadas en el colegio y fui al psicólogo un tiempo pero era otra sociedad. Lo importante es ser feliz y ella tiene que hacer lo que quiera", afirmó el joven.

A la hora de contar sus planes con el dinero cosechado en el programa, Marian expresó: "Al margen de casarnos, quiero hacer algunas cirugías que ayudarían en mi transición. Si bien las hormonas se ocupan de muchas cosas de los cambios, por mi edad y mi obesidad no tiene el mismo nivel de efectividad". "Hay ciertas cirugías que me gustaría hacerlas y son costosas", agregó antes de aclarar que las mismas no incluyen un cambio en su genitalidad. "Yo no tengo un problema de identificación con mis genitales, quiero algo que me ayude, cuando me veo al espejo, a ver a quien quiero ver. Quiero ponerme lolas, cola, esas cosas. No voy a ser Silvina Escudero pero... ", bromeó la participante que se ganó 180 mil pesos en el envío de Telefe.

