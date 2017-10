Mirtha, filosa contra CFK

“Me hice eco de ese comentario y lo hice en potencial. Lean el libro de Ceferino Reato, titulado “Salvo que me muera antes”, una frase usada por el ex presidente Nestor Kirchner, ahí comenta el mismo rumor”, arrancó Mirtha, antes de leer un párrafo del libro en el que se menciona la altura de Néstor, que era mayor al tamaño que tenía el féretro en el que fue velado.

“Yo soy conductora y me hice eco, siempre en potencial, de algo que se comentaba; no pensé que fuera una cosa hecha con maldad”, siguió. Además, agregó: “Ser mala persona es otra cosa, es dejar una país como lo dejó, un país empobrecido por gente que ha robado por todos lados, no les alcanzaban las manos para robar. Eso es ser mala persona, señora. No una conductora que se hace eco de un comentario generalizado”, se defendió la conductora.

Al finalizar su discurso aseveró que quien la quiera atacar lo intente, que ella igual se seguirá defendiendo.