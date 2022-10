Mirtha Legrand contó cómo siguió la pelea con L-Gante por el nombre de su hija

"Usted me cayó mal desde principio porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo 'pobrecita'. Antes me lo dijo mejor", le dijo en su momento el cantante. "Pero te lo dije con cariño", se intentó de justificarse la Diva, pero eso no logró calmar la situación por unos momentos.

Este último fin de semana, Mirtha Legrand recordó al aire lo que ocurrió y explicó cómo siguió después. “Él se sintió mal cuando dijo que la hija se llamaba Jamaica, ¿no? Yo dije ‘pobrecita’”, rememoró Mirtha. “Si me preguntás por qué lo dije, no sé. Yo creo que me salió del alma”, admitió antes de agregar: “Estaba sentado ahí, y me dijo ‘¿por qué decís…?’”.

Yanina Latorre, que estuvo este sábado como invitada le consultó si la bronca había continuado mucho tiempo, algo que la conductora negó. “No, no se enojó mucho”, aseguró antes de aclarar: “Estaba encantado. Cuando cantó dijo ‘muchas gracias, Mirtha’ y la mamá también. Nos sacamos fotos y estaban encantados”.

Mirtha Legrand L Gante 2.jpg

“La gente lo agiganta todo”, aseguró. Además, la conductora reveló si disfrutaba o no la música que hacía el propio L-Gante.

“Me gusta la cumbia”, reveló sorprendiendo a todos, pero luego explicó que el estilo de Cumbia 420 que toca L-Gante no es de los que más le agradan: “No sé si me gusta. Si fuera más joven me gustaría”.