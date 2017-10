Misterio para el golpe final

Al menos eso es lo que tendrían pensado hacer las principales fuerzas políticas que competirán por quedarse con una banca en el Congreso de la Nación, además de obtener una buena representación en el Concejo Deliberante de la capital, que renueva la mitad de su cuerpo de ediles.

No obstante, esto tiene que ver con el terreno de las especulaciones, ya que tanto el Movimiento Popular Neuquino (MPN) como Cambiemos esconden las cartas respecto de cómo se van a desarrollar sus respectivas actividades de cierre.

El MPN, que tradicionalmente terminaba sus procesos eleccionarios con una gran convocatoria de militantes en un acto cerrado, en este caso no lo tiene definido. “Puede haber un acto en la capital el jueves, pero no está confirmado”, se explicó desde el partido provincial. Lo que sí se sabe es que los candidatos a diputados nacionales, con Chani Sapag a la cabeza, estarán en Neuquén. Un día antes, el miércoles, visitarán las zonas petroleras y allí no se descarta algún acto.

Por el lado del macrismo, lo más probable es que repitan actividades en la calle, con timbreo incluido. Antes del cierre, sus candidatos, al igual que el MPN, tenían pensado trasladarse a la zona petrolera.

En la agenda estaban previstas visitas a Añelo y Rincón de los Sauces, localidades donde no les fue bien en las PASO. Pero estas actividades se suspendieron.

En los cuatro días que quedan hasta la veda Cambiemos hará base en Neuquén, con algunas actividades en Plottier y Centenario, donde están previstos encuentros con representantes de las cámaras de productores y de comercio.

Batalla capital

En la ciudad, Cambiemos seguirá apostando a las apariciones, junto al intendente Horacio “Pechi” Quiroga, de Guillermo Monzani en su doble rol de funcionario y primer candidato a concejal. Además de la recorrida por distintas zonas de la ciudad, el macrismo trabaja contra reloj para inaugurar esta semana el Centro Cultural del Oeste de la ciudad. En el MPN, la tarea del día a día implica recorrer distintos sectores de Neuquén para mantener reuniones con los vecinos. También se concretarán encuentros con asociaciones intermedias, colegios de profesionales y empresas.

Confirmaciones

Quienes sí confirmaron sus respectivos cierres son el Frente Neuquino, de Ramón Rioseco, y Unidad Ciudadana para la Victoria, que lleva como primer candidato a diputado nacional a Darío Martínez. Rioseco encabezará un acto en Cutral Co el jueves, mientras que Martínez, junto con el candidato a concejal Marcelo Zúñiga, promete ese mismo día una caminata que partirá desde distintos puntos de Neuquén para terminar en la plaza de La Boca.

A su vez, quienes se adelantaron a todos fueron los candidatos del Frente de Izquierda, que en el gimnasio del CPEM 72 dieron por finalizada la campaña este fin de semana.

La veda empieza el viernes a las 8

Las actividades proselitistas, al igual que la publicidad de los candidatos, terminarán el viernes a las 8.

Y ya rige, según lo establecido por el cronograma de la Cámara Nacional Electoral, la prohibición de dar a conocer encuestas. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos fija esta restricción para los ocho días anteriores al comicio, donde “ningún medio de comunicación, ya sean estos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, internet u otros, podrá publicar resultados de encuestas, sondeos de opinión o pronósticos electorales”.

2 sistemas de votación habrá el domingo en la ciudad.

Se usará la tradicional boleta de papel para la elección de diputados nacionales y la boleta única electrónica para la renovación de la mitad del Concejo Deliberante (nueve bancas).