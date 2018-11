Mona polémica

Buenos Aires. La Mona Jiménez dio la sorpresa y será una de las figuras del Lollapalooza 2019. El cuartetero será una de las decenas de artistas que tocarán en el Hipódromo de Palermo en una nueva edición de uno de los festivales más convocantes, que también tendrá a los internacionales Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Interpol, entre otros.