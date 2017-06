Mono enamorado

Luego de que el noviazgo se difundiera en todos los medios, Fabio por primera vez habló sobre su concurrencia a la gala de APTRA y todo lo que pasó.

“Fue una locura. No estoy acostumbrado a ese medio. Todo fue muy rápido, muchos nervios, tensión, y todavía no sé cómo hice para estar ahí… No vi La Leona, no miro tele. Para mí eso era fantasía. Era meterme en un lado que no me pertenece. Pero si la persona que me está acompañando me necesita, yo estoy ahí”, dijo el Mono en una nota con Agarrate Catalina por La Once Diez.

Sobre el beso en público que confirmó la relación, aclaró: “No fue premeditado. No era algo que se venía hablando, y que se hable de mi vida, que se metan en mis calzoncillos, no me gusta mucho. Vengo de una relación de muchos años, tengo un hijo de 15 años. Me separé en noviembre pasado, es algo reciente. Hoy Andrea es mi compañera y yo estoy al lado”.

Una sorpresa: “Cuando salió una foto de que estábamos juntos para mí fue un impacto”, contó Fabio.

Emociones

Acostumbrándose a la exposición mediática, el Mono se refirió al amor que siente por Andrea, quien sigue luchando contra sus adicciones. “A mí ella me da mucha ternura. Desde antes de conocerla me daba ternura. Yo también tengo un pasado picante, difícil. Pero yo hace 24 años que lo superé, ella hace menos de 10 meses que está aprendiendo a estar sobria y no sabe cómo manejarse porque es algo nuevo y sus emociones están a flor de piel. A veces ella no asimila que está en una etapa nueva, que esto le cambia la vida, que es lo que soñó siempre… Y me dan ganas de acompañarla, de que le vaya bien”, confesó el creador de “Me mata”.

Por último, el cantante reveló cómo nació la relación con Rincón: “Ella vino a verme con su familia, con su ahijado, y me saqué una foto con ella. Y por esa foto nos empezamos a conocer”.