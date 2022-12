Monzani: "Pechi no hubiera participado de esta interna abierta del MPN"

Guillermo Monzani, candidato a diputado provincial por el partido libertario que postula a Carlos Eguía a la gobernación, fue crítico de quienes se aliaron a Rolando Figueroa desde las filas de Juntos por el cambio. El ex funcionario municipal sostuvo que eso significa participar de una “interna abierta del MPN” y que lo que se necesita es un cambio en Neuquén. “Hay que pensar y ejecutar algunas ideas de transformación que no se pueden demorar en un debate. Y allí está la discusión de qué vamos a hacer con los recursos extraordinarios de los hidrocarburos”, indicó.

- No tiene que sorprender porque el año pasado nosotros fuimos de alguna forma separados pero también con un pensamiento muy similar, Carlos (Eguía) por un lado a nivel provincial, y nosotros, con Juan Monteiro y otro grupo de personas que nos acompañaron en la ciudad. Después, con las charlas y las rupturas de otros espacios confluimos en ideas comunes, que son las básicas que nos han movido en todos estos años. Carlos tiene ganas y yo respeto a todos los que se inician en esta actividad, que es hostil. Tener ganas ya es un mérito. Y nos ofreció acompañarlos y nos parece una muy buena alternativa.

- ¿Qué le proponen al electorado?

- Básicamente Neuquén tiene una oportunidad inmensa, la idea es que nos subamos al tren. Ya sabemos lo de los hidrocarburos, es archi conocido pero el tema es qué se hace con eso. En esta etapa de gobierno y los próximos ocho años vamos a tener que hacer una transformación rápida y brutal porque ya no hay mucho tiempo. Esto es finito. Está empezando a correr el reloj y tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer y tenemos ideas y proyectos para cuando estos recursos se acaben, para seguir coexistiendo con esos recursos transformados.

- ¿Cómo analizan el equilibrio de fuerzas de este espacio respecto al MPN y al resto de la oposición?

- Se está viendo mucha confusión porque algunos optaron por participar de una interna general del MPN y nosotros pensamos ser la alternativa opositora. Va a haber muchas ofertas electorales y nosotros vamos a ser claros en nuestros principios, que son la libertad, que la economía la tienen que desarrollar los privados, no tememos que el empresario invierta y para eso debemos desarrollar infraestructura. Esto implica conectividad desde todo punto de vista. Tenemos recursos que los debemos aprovechar bien.

- Hubo un gran desmembramiento de JxC. ¿Por qué ocurrió esto?

- Los liderazgos fuertes originan estas cuestiones cuando esa persona no está, que es el caso de Pechi Quiroga. Cada uno cree tener una visión o interpreta lo que haría nuestro líder y lo que entendemos que es mejor. Nosotros, junto a José Luis Artaza, que será candidato a intendente, lo que sumamos es experiencia en la gestión. Y eso no es menor porque hemos desarrollado en los últimos años cosas que el intendente actual las ha continuado. Y me parece que tenemos las condiciones de administración, austeridad y saber lo que se necesita para la administración pública. Es un aprendizaje y la ciudadanía ha visto que fuimos artífices de todas las transformaciones de la ciudad.

- ¿Qué pensaría Quiroga de esta dispersión que se dio en lo que era su espacio político?

- No me puedo arrogar esa facultad, nos diría un poco de todo a cada uno. Con Artaza participamos de las cuatro gestiones de Pechi, más la de Farizano. Creemos saber lo que pensaría y entiendo que nunca hubiera participado de esta interna abierta del MPN. Pero son interpretaciones.

- ¿Analiza, entonces, que la candidatura de Figueroa es parte de una competencia interna aunque haya formado otro espacio?

- Sí, obvio. Porque si no te desafiliás al partido ¿qué representás? Uno pasa a otro espacio cuando se va o lo echan de un partido, que no es este caso.

- ¿Qué rol se plantea de ser electo diputado provincial?

- Hay que pensar y ejecutar algunas ideas de transformación que no tienen tiempo, no se puede demorar en un debate. Y una de esas cuestiones, insisto, es qué vamos a hacer con esos recursos extraordinarios, la producción de hidrocarburos va a aumentar. Y ahí los fondos anti cíclicos vayan a obras públicas y, en particular, a conectividad

- ¿Hoy no existe un fondo anti cíclico por ley y se está ejecutando?

- Sí, pero hay que darle asignación específica. San Martín y Villa La Angostura se desarrollaron cuando llegaron los caminos pavimentados y lo mismo hay que hacer con Vaca Muerta, hay que aprovechar los circuitos turísticos. Lo que queremos es que los fondos extras no se vayan en gastos corrientes.