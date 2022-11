Mora de Gran Hermano contó cómo es su pareja afuera de la casa

En cuanto a cómo se imaginaba que le iba a Gran Hermano en el aire de Telefe mencionó: “Con los chicos hablábamos y teníamos miedo de que no se viese tanto, bromeábamos con que un día nos iban a sacar a todos juntos por bajo rating. No imaginé jamás tanta repercusión, es raro pero a la vez gratificante cuando la gente me para en la calle para saludarme o pedirme fotos".

"Más allá de los haters que me contaron porque mis afectos no me dejaron ver nada, en la calle sólo me nutrí de mensajes lindos. Mi novio Sebastián Breszko (24), mi familia y mis amigos me borraron todos los comentarios malos. Sé que no tengo que entrar mucho a Twitter. En Instagram, la gente me escribe: ‘Antes te odiaba pero ahora te amo, volvé’”, contó sobre cómo la tratan actualmente.