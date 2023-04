Moreiro, la mano local detrás del proyecto Urcera en el TN

“Manu (Urcera) me había llamado muchas veces para otros proyectos, pero no se terminaron dando. Esta vez se dio todo. Nos reencontramos en una etapa de él súper profesional y me uní a un grupo espectacular. Tenemos un gran auto, vamos a pelear el campeonato”, sostuvo Moreiro desde su taller de preparación ubicado en Fernández Oro.

Manuel.jpg Manu Urcera estaba 42° luego de la clasificación de ayer.

El cipoleño tiene una reconocida trayectoria. Con Iván Saturni y Gabriel Rodríguez están todos los días cruzando datos del Focus, pero mientras no deja de meter manos en los Gol campeones de Mauro Bender y Luciano Farroni, el karts de Thiago Chirioti, entre otros.

De las paredes del inmueble cuelgan kartings, en la sala de creación de jaulas espera un nuevo auto y por el piso se encuentran cubiertas de todos los tamaños y diferentes categorías. La fábrica zonal no para, pero tiene en Urcera un foco de enorme repercusión.

Director deportivo en el TN

El Saturni Racing tiene al Ford del Turismo Nacional de Urcera en su taller de Bigand en la provincia de Santa Fe, pero el director deportivo del proyecto vive y duerme en Cipolletti. Las de Moreiro son las manos locales en el ambicioso proyecto que cumplió recién 3 fechas y marcha 4° en la sumatoria, a 17 puntos del líder Julián Santero.

“Además de la comunicación diaria, el fin de semana de carreras viajo, reforzamos todo lo trabajado y cuando ponemos el auto en pista, Manu ya nos va transmitiendo lo que siente. A partir de eso, de mi experiencia también como corredor de autos, vamos intercambiando. El auto está bárbaro”, ratificó.

Allí fue donde Moreiro notó el notable crecimiento del piloto zonal. Urcera ya se ha vuelto un experto en transmitir lo que hace el auto en pista. “Su nivel de lectura de la pista es muy alto. Además, físicamente está entrenadísimo y tiene un gran poder de concentración. Si tengo que destacarle una gran virtud, digo que es muy bueno en la vuelta rápida, cuando sale a buscar tiempos”.

El próximo desafío juntos será el 7 de mayo en Concordia, Entre Ríos. Hacía allí viajará el cipoleño para buscar la primera victoria de la temporada, una temporada que los tiene como protagonistas y el deseo de ir por todo.

Dos box bien patagónicos

Javier Moreiro no es la única mano de obra regional que trabaja junto al patagónico Manuel Urcera en el máximo nivel del automovilismo argentino.

Carlos Caunedo es el cerebro neuquino del Maquin Parts, el ingeniero número 1 de esa súper profesional estructura con quien el rionegrino conquistó el Turismo Carretera en 2022 y cortó la sequía de 51 años para Torino en la categoría más popular.

A partir de la inclusión del cipoleño al box del Saturni Racing, el bicampeón de la Clase 3 apunta a repetir para desatar la locura en el taller ubicado en Fernández Oro que ya sabe de muchas conquistas en el plano regional con diferentes categorías y pilotos.