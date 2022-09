Morena Rial contó qué pasó con la salud de su hijo tras la internación

Es que el 2022 no fue un año bueno para la familia Rial, todo lo contrario. More no solo tuvo que pasar la ruptura de su relación con El Maxi, quien era su novio, sino también la pérdida de un embarazo que la tenía más que ilusionada. Si hablamos de Jorge, el líder del clan Rial, no podemos decir que le ha ido mucho mejor, ya que a principio de año anunció su separación de Romina Pereiro, que se terminó de confirmar meses después con la firma del divorcio (y un escándalo en el medio con Josefina Pouso).