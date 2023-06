Morena Rial explotó contra Jorge y reveló cómo es su relación con su madre biológica

También contó detalles de sus padres biológicos y sorprendió con esta confesión. De esta manera, Matías Vázquez le consultó: "¿Alguna vez te preguntaste, con la edad que tenes ahora, con la madurez que estás demostrando, quiénes eran tus padres biológicos?". Sin dudarlo, Morena Rial sorprendió a todos al afirmar: "Si, yo sé quiénes son, no los conozco, no los quiero conocer, pero sé quiénes son".

Entonces, decidió revelar lo qué pasó: "Me buscaron… me buscó una señora por Facebook, estaba Loly (Mariana Antoniale) en mi casa, caótica esa noche, porque ella era como mi mamita y le agarró un ataque de nervios, diciendo que me iban a llevar. Yo le dije que no se preocupara y la bloquee en ese momento. Después mi papá se separó de Mariana, yo la desbloqueé a esa señora y me pongo a hablar".

MORENA RIAL hablo sobre sus padres biologicos.mp4 Morena Rial habló de la relación con su papá y su madre biológica.

“Es una señora de Tucumán, tengo 3 o 4 hermanos… Con todos los quilombos que tengo, no sé si estoy preparada para ir". Luego, compartió: "Son una familia muy humilde y yo tengo un corazón muy grande, y no estoy pasando por un buen momento como para ir y ayudarlos, que es lo que yo intentaría", sumó.

A partir de ese momento: “Entonces, prefiero, por ahora, dejarlo así. Una cosa es ir a conocerlos y otra cosa es tener un vínculo diario o yo viajar una vez por mes, es totalmente distinto. Ella me dio en adopción, ella me dejó. Es ella, aparte mi papá me lo confirmó".

Según comentó, ella le dio una explicación de por qué la abandonó: “Dice que mi progenitor decía que no quería que lo tenga. Entonces, ella fue a un juzgado y dijo que quería dar al bebé en adopción, a los 4 o 5 meses de que estaba embarazada. Entonces, mi papá, Jorge, la hizo venir de Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, la mamá de él, hasta que yo nací. Ahí directamente firmaron los papeles y me dan con Silvia. Esa es la historia".