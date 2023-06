Morena Rial reveló las causas por las que se peleó de nuevo con su papá

A pesar de los intentos de ambos, More y Jorge Rial no logran recomponer su relación.

En un extenso reportaje que le hicieron en LAM, la hija del periodista reveló que cuando regresó de Colombia tuvo una fuerte discusión con su padre. Si bien en un principio no quiso dar mucho detalle, con el correr de los minutos More empezó a hablar sin filtro.

Morena Rial distanciada de su padre.mp4 Cuando regresó de Colombia, Morena Rial volvió a pelearse con el conductor de Argenzuela,

“¿Cómo lo ves ahora a tu papá?”, le preguntaron las “angelitas”. “Espero que se cuide”, fue la respuesta de Morena que enseguida hizo saltar las alarmas de las panelistas de Ángel de Brito. Cuando le pidieron que se explaye, declaró que su papá no se cuidaba ni se hacía controles antes del infarto, a pesar de tener antecedentes cardíacos.

Sorprendida, Nazarena Vélez le preguntó: “después de esto que le pasó, que fue gravísimo, ¿tampoco cambió?”. Ahí fue cuando More reveló: “estoy un poco distanciada desde que vine de Colombia. No te sabría decir”.

Ese fue el momento elegido por Ángel de Brito para decirle: “Vos siempre estás medio a los tiros con tu viejo”, dándole pie para que se explayara un poco más. “Sí, estamos siempre a los tiros. Pero no pasa nada, ya va a pasar…hay cosas que a mí no me gusta y hay cosas que a él no le gustan, y no nos vamos a llevar bien por eso”, confesó la joven.

Entonces More explicó que apenas llegó de Colombia se fue directo para Córdoba. Y que ahí “se armó todo el quilombo, por lo del hotel, las velitas, San La Muerte y se enojó”, dijo, refiriéndose a cuando la acusaron de incendiar la habitación de un hotel por hacer brujería en un ritual satánico, algo que ella niega.

Morena Rial distanciada de su padre.jpg La tierna foto de More tomando la mano de su padre en la clínica colombiana donde la salvaron la vida.

Las “angelitas” quisieron saber si existe la posibilidad de que se siente a hablar con su padre. “No, te agradezco. No nos llevamos. O sea, está todo bien. Él es el abuelo de Francesco, si lo quiere ver lo va a ver”, explicó. Y aclaró que ahora no está llevando a su hijo a ver a su abuelo por su estado de salud.

Las peleas entre Morena y Jorge Rial no son algo nuevo. "Vivimos peleando, en realidad. Yo tengo mi vida. Yo me fui de mi casa a los 17 años por culpa de la Kämpfer”, reveló. Desde ese momento hasta ahora hubo reconciliaciones. Hace un mes More subió a Instagram una tierna foto juntos, tomados de la mano, en la Clínica del Country donde estaba internado el conductor en Bogotá.

Pero el regreso trajo un nuevo distanciamiento cuando More se fue a Córdoba, ciudad en la que vivió un tiempo. “Él odia Córdoba. No le gusta que yo vaya a Córdoba. Ese es su gran problema. Y yo amo Córdoba. Entonces vamos a pelear siempre. Pero él ya lo logró, porque ahora estoy viviendo en Buenos Aires”, expresó la influencer.

Andrea Taboada quiso saber si Jorge Rial “¿odia Córdoba por la Niña Loly?", otra ex pareja del conductor, que es cordobesa. “¡Qué tiene que ver la Niña Loly! Está en Miami”, estalló More. Dejando ver que el encono del periodista con la ciudad mediterránea tiene más que ver con Facundo Ambrosioni, ex pareja de Morena y padre de su nieto, que con Mariana Antoniale.