Motochorros lo apuñalaron en el pecho para robarle el celular

Un joven fue atacado por dos motochorros que le dieron una puñalada en el pecho para robarle el celular . Llegó al hospital de Cutral Co y Plaza Huincul por sus propios medios, desde donde llamaron a la Policía para dar aviso de lo sucedido. Está fuera de peligro.

De manera violenta, el acompañante descendió y le exigió sus pertenencias de valor. El joven no tuvo tiempo de reaccionar cuando el malviviente le propinó una puñalada en el pecho y le arrebató su celular .

Luego de esto, dejaron a la víctima herida en el lugar y se dieron a la fuga velozmente. No obstante, la herida no fue profunda por lo que pudo concurrir al hospital de complejidad media de Cutral Co y Plaza Huincul por sus propios medios.

En la guardia, el joven relató lo ocurrido y fue asistido por los médicos, quienes a su vez, alertaron a la Comisaría Sexta. Luego, le narró a los efectivos el robo y, pese a haber brindado toda la información con la que contaba, no pudo dar muchos detalles de los delincuentes debido a que tenían puesto los cascos reglamentarios.

"No pudo brindar datos relevantes como en la calle que ocurrió o el barrio porque no era un vecino de acá, estaba de paso. Sin embargo, la investigación para dar con los atacantes sigue en curso". explicó a LM Neuquén el comisario Marcos Mazzone.

Por su parte, los profesionales le hicieron 26 puntos de sutura en el pecho donde había sido lastimado y tras unas horas, fue dado de alta.